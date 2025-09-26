Embarazo adolescente: «En un segundo pierden la infancia y pasan a ser adultos. Pierden su identidad»

Hoy, 26 de septiembre, se conmemora el 'Día Mundial de Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes' una fecha que desde 2003 pretende crear conciencia tanto de la importancia de la educación sexual, como del acceso correcto a esta información, así como de ... los métodos anticonceptivos para que los jóvenes puedan tomar decisiones que no afecten a su salud tanto física como mental.

En los último años es cierto que el número de nacimientos en menores de 15 años ha descendido pasando de los 136 nacimientos en 2014 a los 76 en 2024, y en menores de 20 años nacieron 8.613 bebés en 2014, mientras que en 2024 fueron 5.422, según datos del INE.

A pesar de este descenso, Sylvie Pérez, psicóloga y docente de la UOC, señala que debemos estar alerta puesto que los niños acceden cada vez antes a contenido sexual a través de internet. Ya hay estudios al respecto que confirman que la mitad de los jóvenes españoles de entre 12 y 15 años han consumido pornografía al menos en una ocasión; el 25% lo ha hecho antes de los 12 años y 7 de cada 10 jóvenes de entre 13 y 17 años ve estos contenidos para adultos de forma regular, reconociendo que un 30% afirma que el porno es su única fuente de educación afectivo-sexual.

Ante dicho panorama, esta psicóloga considera que es normal que los menores tengan relaciones sexuales precoces, a edades cada vez inferiores, porque lo están visualizando y lo 'normalizan', lo que provoca que tengan más riesgo de tener un embarazo si no están bien informados.

En su opinión, hay que tener en cuenta aspectos que estamos dejando escapar. En primer lugar, señala que cuando hay un embarazo entre adolescentes, se suele poner el foco en la chica, en la que visiblemente se apreciara el estado de gestación y 'la carga' de todo el embarazo. «Es necesario abordar el asunto desde la corresponsabilidad masculina. No hay que pensar sólo en ella, en él -como pareja con la que ha concebido- también. No se trata de culpabilizar, perseguir o estigmatizar, sino de hacer comprender a los chicos menores y adolescentes que este asunto también les afecta muy directamente a ellos, aunque no lleven el bebé dentro de su cuerpo. Este tipo de acontecimientos suponen una gran sorpresa para los dos y hay que apelar a la responsabilidad de ambos, no solo a la culpa -insiste- porque como hay tanto contenido en internet al respecto se les suele culpar: »con toda la información que hay, ¿cómo habéis podido cometer esto?».

Pero ante lo inesperado que es un embarazo a estas edades, desde el punto de vista emocional «deben tener en cuenta que no es el fin del mundo, aunque las cosas no serán fáciles y dependerá mucho de la red de apoyo con la que cuenten«. Advierte esta docente de la UOC que actualmente se asimila mejor en nuestra sociedad la gestación de una menor perteneciente a determinadas etnias, grupos de población vulnerable o situación económica más baja, en el sentido de que se 'acepta' su embarazo por sus circunstancias y se le presentan más ayudas. «Sin embargo, no ocurre lo mismo en clases sociales más pudientes en las que el rechazo es mayor por ser un hecho totalmente imprevisto y que puede truncar carreras supuestamente exitosas».

En cualquier caso, Sylvie Pérez advierte que nunca hay que olvidar que estos menores, en el momento en el que se enfrentan a un embarazo, sufren una verdadera crisis de identidad porque pasan de un segundo a otro, en instante, al conocer la noticia, de ser niños a adultos. «Al menos así es como se les trata de inmediato. Sobre todo a la niña, se la trata como si fuera una mujer. Su viaje como adolescente acaba de repente y es percibida como adulta, con todo lo que eso conlleva para su desarrollo. Ambos dejan la infancia o adolescencia, según la edad en la que se encuentren, para ser 'futuros padres'. Es un aspecto que no se puede perder de vista porque ellos todavía están en esa búsqueda de su propia identidad y, aunque se diera el caso de que decidieran interrumpir el embarazo y abortar, la toma de este tipo de decisiones siempre trunca inevitablemente su desarrollo como niños o adolescentes».

Prosiga o no la gestación, esta psicóloga apunta que la niña ya ha quedado estigmatizada de por vida. «Es verdad que su cuerpo puede estar preparado biológicamente para tener un hijo, pero lo cierto es que socialmente va a sufrir una serie de cambios que no esperaba. En primer lugar, será habitual que se dirijan a ella con otro lenguaje bien distinto del que hasta la fecha se dirigían hacia ella tanto sus padres como personal médico. Además, el grupo de amigos se distanciará porque los padres de éstos ejercerán la presión necesaria para que así sea. En la adolescencia lo que une al grupo es compartir cosas en común, y un embarazo es un hecho muy potente que prevalece sobre otros aspectos compartidos. Da igual que a la niña le encante Shakira como a sus amigas, o que el futuro padre sea un gran aficionado al fútbol como su grupo de amigos, ya no será igual porque ahora van a tener un hijo, que es algo que no entra dentro del mundo adolescente, sino del adulto».

Explica que a las familias les da miedo que sus hijos compartan amistad y tiempo con jóvenes que esperan un bebé. «Consideran que es algo que puedan imitar, como a modo de 'contagio', por lo que no favorecerán este tipo de contactos. Es verdad que los chicos lo tienen algo más sencillo porque en su cuerpo no se aprecia el avance del embarazo, pero igualmente también quedan estigmatizados. Esto genera en los futuros progenitores una situación de soledad, incomprensión y culpa muy dañina».

Por este motivo, esta experta recalca que hay que hablar de educación sexual con los hijos, «y más que hablar mucho, hay que hablar cuanto antes antes porque cada vez son más precoces en las relaciones sexuales», insiste.

Añade que para ello hay que esforzarse en generar en casa espacios de confianza y tranquilidad. «Si se hace así, cuando ellos tengan un problema se sentirán mas seguros de contar a sus padres sus dudas, aunque sea un tema trascendental».

Aconseja, para los que aún no se hayan atrevido a poner el tema sexual encima de la mesa, «que aprovechen una serie, una noticia, un hecho de alguien cercano para iniciar el tema, pero eso sí -matiza- que no lo comenten en el mismo momento de ver la película, sino al día siguiente porque si se le da un sermón en ese preciso instante no querrán volver a ver películas con los padres y, en definitiva limitarán las ocasiones de establecer un diálogo muy educativo».