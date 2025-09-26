Suscribete a
Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes

Embarazo adolescente: «En un segundo pierden la infancia y pasan a ser adultos. Pierden su identidad»

Sylvie Pérez, psicóloga en la UOC, explica las consecuencias emocionales que supone para la pareja de jóvenes la gestación a estas edades tempranas

«Hay padres que creen que al hablar de sexo con sus hijos promueven comportamientos promiscuos»

La ocurrente técnica de una sexóloga para que hables de sexo con tu hijo

Laura Peraita

Madrid

Hoy, 26 de septiembre, se conmemora el 'Día Mundial de Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes' una fecha que desde 2003 pretende crear conciencia tanto de la importancia de la educación sexual, como del acceso correcto a esta información, así como de los métodos anticonceptivos para que los jóvenes puedan tomar decisiones que no afecten a su salud tanto física como mental.

Sobre el autor Laura Peraita

En ABC desde 1994 como periodista de formación, empresa, motor. Desde 2011 al frente de ABC Familia, donde escribo y modero debates de lo más importante en la vida: nuestros peques, parejas y mayores.

