El 82% de los españoles a favor de prohibir las redes sociales a menores de 14 años

A pocos días de que comience septiembre, muchos padres ya tienen el foco puesto en la vuelta al cole. En teoría, en muchos hogares se acaba la 'barra libre' de pantallas que han disfrutado muchos menores y adolescentes en las vacaciones de verano para mantenerse entretenidos durante las largas jornadas y para tranquilidad de muchos padres deseosos de no emprender discusiones para que apagaran sus dispositivos.

Pero con la mirada puesta en el regreso a la rutina, la aceptación del uso de la tecnología parece dar un giro importante. Al menos así lo apunta un reciente estudio de Ipsos, que acaba de publicar una nueva edición de su 'Monitor de Educación', un análisis que toma el pulso a la percepción de la ciudadanía sobre el presente y el futuro del sistema educativo en España.

Entre sus conclusiones señala que la mayoría de la población española se manifiesta a favor de limitar el acceso de los menores a las redes sociales y a los dispositivos móviles dentro del entorno escolar. En concreto, un 82% apoya que a los menores de 14 años se les prohíba el uso de redes sociales tanto dentro como fuera de las aulas, lo que supone un aumento de nueve puntos respecto a 2024 y sitúa a España en las primeras posiciones del ranking global, junto con otros países europeos como Francia (85%) e Italia (83%). En España, son las mujeres (85%) las que más respaldan esta medida, en comparación con los hombres (78%).

Además, este informe señala que un 69% cree que debería prohibirse el uso de teléfonos inteligentes en las escuelas, seis puntos más que el año pasado. Sin embargo, los jóvenes no ven el riesgo que señala el resto de la sociedad, solo el 41% se muestra partidario de hacerlo frente al 83% de la generación del Baby Boom, el 77% de la X y el 71% de la Millennial.

Mientras tanto, no son pocos los psicólogos que advierten de los riesgos del uso abusivo de pantallas, lo que ha provoca al inicio de curso un incremento en el número de citas de psicología y psiquiatría infantil de hasta un 25% con respecto al resto del año. «En los últimos años, especialmente desde la pandemia, hemos observado un aumento significativo en la demanda de atención psicológica infantil y juvenil. Actualmente hay una mayor conciencia en las familias, que consultan antes y con menos estigma. En general, los casos que llegan a las consultas son menores con sintomatología ansiosa y depresiva. El uso excesivo de pantallas en niños muy pequeños ha impactado negativamente en el desarrollo del lenguaje y las habilidades sociales, en algunos casos. En población preadolescente y adolescente, preocupa especialmente el mal uso o inadecuado de redes sociales, que puede afectar la autoestima y el estado de ánimo», asegura Èlia Sasot Ibáñez, especialista en Psicología Infantil y Juvenil, y miembro de miembros de Top Doctors Group.

Respecto a la aplicación o no de la inteligencia artificial en el aula, las opiniones dividen a los españoles, puesto que no tienen aún claro su verdadero impacto en la educación. Por el momento, según apunta el estudio de Ipsos, son algunos más (33%) los que creen que será negativo, frente a los que lo consideran positivo (27%), pero casi un 28% no tiene una opinión formada al respecto.

El 39% considera que su uso debería prohibirse en las aulas, un 34% está en desacuerdo con esa prohibición y un 28% no se posiciona, lo que demuestra la falta de información y conocimiento de la población alrededor del uso e impacto de la inteligencia artificial. La división también se observa en el plano ideológico, con un respaldo más firme a la prohibición entre los votantes de derechas que entre los de izquierdas (50% de VOX y 48% por parte del PP; frente al 35% del PSOE y el 28% de Sumar).

Uno de los datos más negativos es que la calidad del sistema educativo español recibe en general una valoración baja: solo un 29% la califica como buena frente a un 37% que la considera mala. En este aspecto también existe una marcada brecha generacional: los menores de 35 años (39%) tienen una visión más positiva que los mayores de 50 años (22%). También se observa diferencia por género, con los hombres (31%) mostrando una visión más optimista que las mujeres (27%).

Además, a la hora de valorar el sistema educativo nacional, también se encuentran diferencias según la ideología política, siendo los votantes de derechas los más críticos: solo el 22% de los de Vox y el 27% de los del PP realizan una evaluación positiva; frente al 32% de los de Sumar y el 39% de los del PSOE.

En cuanto a los mayores desafíos a los que se enfrenta el sistema, el diagnóstico apunta a que un 35% considera que hay un plan de estudios obsoleto, un 32% culpa a la falta de financiación pública y un 23% a las aulas superpobladas. Les siguen la formación inadecuada del profesorado (22%), el sesgo político o ideológico (20%) y las altas tasas de abandono escolar (19%). Las prioridades, no obstante, varían según la orientación política: la izquierda pone el acento en la falta de financiación pública, la saturación de las aulas y las infraestructuras; mientras que la derecha prioriza la formación inadecuada del profesorado, la neutralidad ideológica y la alta tasa de abandono escolar.