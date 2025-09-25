Suscribete a
ABC Premium

Lucía Liencres: «El yoga prenatal es mucho más que posturas para estirar y aliviar dolor»

Lucía Liencres, yogui, madre de cuatro hijos y fundadora de The Class Yoga, explica los beneficios de esta disciplina durante el embarazo

La razón de por qué a unas mujeres les duele la regla y a otras no y cómo aliviar molestias

Lucía Liencres: «El yoga prenatal es mucho más que posturas para estirar y aliviar dolor»
Laura Peraita

Laura Peraita

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Lucía Liencres, yogui, madre de cuatro hijos y fundadora de The Class Yoga, es una convencida de la importancia de mantener el cuerpo activo durante el embarazo a través del yoga porque ayuda a cultivar una plena atención hacia los cambios físicos ... y emocionales que se viven semana a semana. «El yoga prenatal no es solo una forma de moverse o mantenerse activo durante el embarazo: es una manera de estar presente, de tomar conciencia del cuerpo, del bebé y del momento que estás viviendo».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Laura Peraita

En ABC desde 1994 como periodista de formación, empresa, motor. Desde 2011 al frente de ABC Familia, donde escribo y modero debates de lo más importante en la vida: nuestros peques, parejas y mayores.

Laura Peraita

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app