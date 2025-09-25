Lucía Liencres: «El yoga prenatal es mucho más que posturas para estirar y aliviar dolor»

Lucía Liencres, yogui, madre de cuatro hijos y fundadora de The Class Yoga, es una convencida de la importancia de mantener el cuerpo activo durante el embarazo a través del yoga porque ayuda a cultivar una plena atención hacia los cambios físicos ... y emocionales que se viven semana a semana. «El yoga prenatal no es solo una forma de moverse o mantenerse activo durante el embarazo: es una manera de estar presente, de tomar conciencia del cuerpo, del bebé y del momento que estás viviendo».

Eres madre de cuatro hijos, ¿cómo has vivido los cambios físicos y emocionales durante tus embarazos?

Cada embarazo ha sido diferente y cada crianza también. Todos los he vivido con mucha ilusión y agradecimiento, pero las circunstancias han sido diferentes, la edad, la situación en casa con hermanos... Cada uno ha tenido sus pros y sus contras, pero muy feliz de poder ser madre.

¿Puede practicar yoga cualquier mujer embarazada?

Sí claro, siempre y cuando no haya ninguna contraindicación médica porque la gestación sea de riesgo.

¿Crees que muchas mujeres llegan al yoga prenatal buscando algo físico y terminan descubriendo un espacio emocional más profundo?

Creo que sí, conozco a muchas mamás que empiezan a hacer yoga porque han escuchado que es bueno durante el embarazo y a raíz de ahí se enganchan a la práctica y descubren que es mucho más que sólo posturas físicas para estirar y aliviar el dolor.

¿Qué características tiene una rutina ideal en el primer, segundo y tercer trimestre?

En el primer trimestre es aconsejable realizar movimientos suaves, toma de conciencia, respiraciones y escuchar mucho lo que te pida tu cuerpo. En el segundo, un trabajo más activo de fortalecimiento del tronco superior y los brazos para prepararnos para coger durante horas al bebé y fuerza de piernas y glúteos para evitar dolores sobre todo lumbares; y, el tercer trimestre, mucha apertura de caderas para prepararte para el parto y mucha fluidez en los movimientos y meditaciones para prepararnos para el gran momento y estar muy relajadas.

Muchas futuras madres no tienen tiempo para largas sesiones. ¿Es realmente efectivo practicar sólo cinco o diez minutos al día?

Lo que sea, bienvenido es; mejor 5 o 10 minutos que nada, pero recomiendo si puede ser media horita.

La respiración tiene un papel central. ¿Qué beneficios concretos puede aportar aprender a respirar de forma consciente durante el embarazo?

Eliminar el estrés y la ansiedad, estar más presente contigo misma y con tu bebé, ayudarte a regular tus hormonas, equilibrar el sistema nervioso central, activar el sistema nervioso parasimpático -muy importante para el momento del parto-, vivir de forma consciente tu embarazo y empoderarte para elegir lo que tú quieras en el momento de dar a luz y disfrutar de esa maravillosa experiencia.

¿Cómo puede el yoga ayudar a aliviar el estrés propio de la vida cotidiana cuando se espera un bebé?

El yoga te regala ese momento tan importante de introspección de parar, de hacerte consciente de lo que está haciendo tu cuerpo, de crear una vida, de que eso es lo más importante y de que todo lo demás puede esperar. Las técnicas de relajación, los pranayamas, las posturas de yoga y la meditación nos ayudan a darnos ese espacio y priorizar por nuestro auto cuidado y el del bebé.

Uno de los temas que más llama la atención del enfoque que propones es el vínculo con el bebé. ¿De qué manera puede el yoga prenatal fortalecer esa conexión antes del nacimiento?

Hay muchos estudios que demuestran la interconexión de la mamá con el bebé desde el momento de la concepción. Si la mamá está relajada afecta al bebé positivamente, si el bebé crece, por el contrario, en un ambiente de mucho estrés afecta en el crecimiento y la evolución de bebé. El cuidado empieza desde dentro siempre.

¿Cuál es el papel del yoga prenatal a la hora de prepararse para un parto más consciente y menos medicalizado?

Las futuras mamás que practican yoga tienen en general mucha más conciencia de su cuerpo, de su fisiología, conocen técnicas para calmarse. En definitiva, no es tan común encontrar una mamá yogui que deje que un médico decida por ella sin ella haberse informado de todo lo que va y puede ocurrir en un parto, que una futura madre que no tiene esa práctica y conexión. La información es poder y rendición a lo que tenga que ocurrir en ese momento.

Si una mujer embarazada está dudando si empezar o no a hacer yoga prenatal, ¿qué le dirías para animarla?

Que lo pruebe y que ella misma decida si seguir. El yoga como cualquier otra disciplina, no es para todo el mundo, pero probarlo creo que merece mucho la pena y cambia vidas a mejor, ¿por qué no la tuya también?