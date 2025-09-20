Luis Gutiérrez, médico: «Las familias deben saber la importancia una dieta equilibrada y cuándo los suplementos son realmente necesarios»

Con el inicio de curso muchos escolares se sienten cansados y les cuesta ajustarse a sus nuevas rutinas de levantarse temprano por las mañanas. Es habitual que los padres se preocupen por verles sin poca energía y hay quienes optan por darles suplementos alimenticios como ... apoyo al crecimiento, al sistema inmune, y para su desarrollo tanto físico como mental. Pero, ¿son realmente necesarios? ¿Qué nutrientes son los más necesarios en niños?

El doctor Luis Gutiérrez Serantes, médico de familia y colaborador de Marnys, nos saca de dudas: «En la mayoría de los casos no es necesario si el niño sigue una dieta variada y equilibrada». Eso sí, matiza que el organismo necesita vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas y grasas para su correcto funcionamiento a cualquier edad. «Algunos de estos nutrientes son el calcio, hierro, zinc, fósforo, y las vitaminas D, C y las del grupo B, y se pueden obtener de la alimentación, principalmente de frutas y verduras y productos derivados de los granos (arroz, pan, cereales), así como los lácteos. Los suplementos deben considerarse cuando no hay variedad en la dieta o si existe algún déficit en concreto».

¿De qué manera pueden los padres sospechar, entonces, si son necesarios?

Les conviene estar atentos por si sus hijos muestran signos como cansancio excesivo, falta de apetito, crecimiento por debajo de lo esperado, palidez, dificultad de concentración o resfriados frecuentes. Ante la duda, lo mejor es consultar con el pediatra, que puede valorar la dieta, la historia clínica y, si es necesario, solicitar una analítica.

¿A partir de qué edad se pueden suministrar?

Algunos suplementos se recomiendan desde los primeros meses, como la vitamina D en lactantes o el hierro, siempre bajo indicación médica. En la infancia y adolescencia se puede valorar un apoyo extra cuando la dieta es insuficiente o las demandas aumentan, como ocurre en etapas de crecimiento rápido, pero también en momentos puntuales como la vuelta a la rutina tras el verano o los cambios de estación, ya que el sistema inmune puede verse afectado puntualmente.

¿Tienen algún tipo de efecto secundario?

Sí que pueden tener inconvenientes si se toman sin control médico o en dosis superiores a las recomendadas. Por ejemplo, un exceso de vitaminas liposolubles (A, D, E, K) puede acumularse en el organismo y ser tóxico, o el hierro, por ejemplo, puede causar molestias digestivas. Por eso es importante seguir siempre la pauta profesional y las indicaciones del fabricante.

¿Cuándo no son recomendables?

No deben usarse como sustitutos de una buena alimentación ni darse de forma rutinaria a niños sanos con una dieta equilibrada.

¿Cuáles son los que les convendría tomar y para qué en concreto?

A cualquier edad, el organismo necesita vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas y grasas para su correcto funcionamiento. Algunos de estos nutrientes son el calcio, hierro, zinc, fósforo, y las vitaminas D, C y las del grupo B. Los multivitamínicos específicos son los más comunes, aunque es importante revisar los ingredientes y que incluyan aquellos que sean de utilidad en periodos exigentes para los más pequeños como los que incluyen hasta 12 vitaminas, jalea real y propóleo, que aportan energía y un cuidado integral para niños y adolescentes en etapa de crecimiento, actividades físicas y cambios fisiológicos. Además, concretamente gracias a la vitamina D, también se apoya a las defensas. Además, el omega 3 es interesante en algunos niños con dietas pobres en pescado o muy restrictivas.

¿Qué cambios se pueden apreciar en los niños? ¿Son efectos a corto o a largo plazo?

Depende de la función específica de cada uno. Los multivitamínicos y omegas actúan a nivel interno proporcionando refuerzo energético o en las defensas. En general, los beneficios son más preventivos y de mantenimiento que inmediatos.

Si hay familias que se preocupan más por dar de comer a sus hijos, más que por alimentarlos bien, ¿cree que se preocuparán por aportarles suplementos para su dieta?

Probablemente no. Si una familia no prioriza la calidad de la alimentación, es poco probable que busque suplementos por iniciativa propia. Aquí la labor de los profesionales sanitarios es clave: educar en la importancia de una dieta equilibrada, explicar cuándo los suplementos son realmente necesarios y acompañar a las familias en mejorar los hábitos desde la base.