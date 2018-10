El porcentaje de mujeres directivas se congela en España en el 27 % en 2018 El porcentaje de empresas que no tiene ninguna mujer al mando se ha reducido del 22 al 20 por ciento

Madrid

El número de mujeres directivas en Españase ha congelado en 2018 en el 27 %, el mismo dato que en 2017, con lo que se pone freno al lento avance registrado en los últimos siete años.

No obstante, el porcentaje de empresas que no tiene ninguna mujer al mando se ha reducido del 22 % al 20 %, según el informe de Grant Thornton «Women in Business: ¿cumplir o liderar?», presentado hoy en Madrid en el marco de una jornada organizada por Forbes.

Entre los 35 países analizados, el informe sitúa a España en el puesto 23 de los más avanzados en liderazgo femenino. Según el estudio, «en comparación con la evolución europea y global en este tema, España no puede considerarse como un rezagado, pero el clima de estancamiento y lenta evolución es claramente preocupante».

En el mundo, la proporción de empresas sin participación de mujeres en la alta dirección ha descendido del 34 % al 25 %, mientras que el porcentaje de puestos directivos ocupados por mujeres ha pasado del 25 % al 24 % en el último año.

El presidente de Grant Thornton, Alejandro Martínez, ha destacado que el avance de la mujer en puestos directivos registrado en los últimos siete años -5 puntos- no está dando «los resultados esperados».

Por ello, se ha planteado «otros escenarios» de solución, como la posibilidad de introducir cambios legales que obliguen a las empresas.

En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha defendido que la presencia de mujeres en puestos de liderazgo de las empresas no sea un asunto de «debate», sino una exigencia que vendrá plasmada en la ley de igualdad laboral que ya se ha registrado en el Congreso.

Esta proposición de ley establece, según Calvo, la obligación legal de las empresas de repartir el poder de decisión con las mujeres, para lo cual se dará un periodo transitorio de adaptación.