CEU: Dios y la Ciencia, una visión integradora

Por Javier Pérez Castells, Catedrático de Química Orgánica Universidad CEU San Pablo

Cuidado de personas mayores: cambio de paradigma

Muchas personas consideran que la Ciencia es primordial para comprender el mundo. Gracias al avance científico conocemos de manera cada vez más detallada la estructura de la realidad material y los mecanismos de su constante devenir.

Pero ¿es suficiente con la mirada científica para ... entender, no solo cómo evoluciona el mundo, sino cuáles son sus causas subyacentes? ¿Es asunto de la ciencia responder a la pregunta por Dios? ¿Dónde quedan la Filosofía y la Teología en un mundo dominado por la mirada científica?

