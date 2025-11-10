CEU: Tú, esperanza

«Tú, esperanza» es el lema del 27 del Congreso Católicos y Vida Pública. Este Congreso, codirigido por María San Gil y José Masip desde la ACdP, se celebrará en Madrid en la sede de la Universidad San Pablo CEU los días 14, ... 15 y 16 de noviembre.

No es una mera cita académica, que también lo es, porque tiene el rigor y el empaque universitario. Pero fundamentalmente, y esto es un principio del que fue el primer presidente de la ACdP, Ángel Herrera Oria, está orientado a la vida.

El Congreso y sus conclusiones se hacen para llevarlos a la práctica. No se trata de exposiciones abstractas. No es toreo de salón. Es ponerse delante del toro de 500 kilos de la realidad.

Por este motivo, hasta los detalles del lema y del cartel no son producto del azar. «Tú, esperanza» nos coloca claramente en el tema central de este evento: la esperanza.

CEU

Georges Bernanos lo explicaba certeramente: «sólo esperan los que han tenido el valor de desesperar de las ilusiones y de las mentiras en las que encontraban una seguridad que tomaban falsamente por esperanza. La esperanza es un riesgo que correr. Incluso es el riesgo de los riesgos». Y como recodaba el añorado Papa Francisco «para los cristianos la esperanza no es una elección opcional, sino una condición imprescindible».

El lema del congreso CEU

Por eso esta coma y esa tilde en nuestro lema de este año se vuelven tan llamativos. El lema «Tú, esperanza» quiere responder a una pregunta ¿Dónde acudiremos para encontrar esa condición imprescindible que es la Esperanza? Y si quitamos esa tilde y esa coma, tendremos que responder a la pregunta ¿La Esperanza se refiere a nuestra realidad concreta o estamos haciendo mera teoría?

A esto se le añade la genialidad del cartel de JM Nieto, viñetista de este diario y creador de «Fe de ratas». Ha ilustrado el Congreso con un foco que da luz a uno de sus personajes que camina entre sus iguales y que recuerda a esa oración del nuevo doctor de la Iglesia, el cardenal Newman: No te pido ver claramente el horizonte lejano, me basta con avanzar solo un paso más.

Por Pablo Velasco Quintana. Secretario Nacional de Comunicación de ACdP y Decano de la Facultad de Humanidades de la USPCEU