Conectando hogar y aula: cómo la IA revoluciona el nuevo curso

La vuelta a las aulas siempre es un momento de ilusión y de reto. Es, para todos los que estamos en el mundo de la educación el verdadero «año nuevo». Sin embargo, este curso también tenemos que equiparnos con herramientas digitales capaces de potenciar el aprendizaje. La inteligencia artificial (IA) se está perfilando como aliada fundamental en casa y en el aula.

Es fundamental que como padres, alumnos, profesores… como usuarios, entendamos que la IA es una herramienta que es un complemento a la labor docente. No deben ser en ningún caso un sustituto de la tutela y enseñanza generada por un profesor.

La normativa europea prohíbe tajantemente el uso de IA para evaluar a alumnos. Sin embargo, el foco se debe poner en detectar qué instituciones y profesores están utilizando estas herramientas para mejorar la experiencia del alumno y del proceso docente. Hablo de profesores que utilizan IA para generar actividades de refuerzo y seguimiento a sus alumnos o del uso de plataformas que incorporan algoritmos que ajustan los ejercicios al ritmo de cada alumno, permitiendo prácticas personalizadas en cualquier materia.

Emiliano Blasco Doñamayor es Vicerrector de Planificación Estratégica y Cultura Digital de la Universidad CEU San Pablo CEU

La capacitación en el uso de herramientas de IA es fundamental, no solo como preparación para un futuro laboral de nuestros hijos, si no que es necesario para que podamos acompañar a los jóvenes en el uso de estas tecnologías desde un punto de vista responsable y seguro. El acompañamiento de las familias y los profesores en el proceso de alfabetización digital para enseñar al alumnado a contrastar datos, evaluar la fiabilidad de un enlace y a redactar preguntas precisas que generen respuestas útiles y bien fundamentadas es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos. Conversar en familia sobre el respeto a la privacidad, el uso responsable de los datos y el impacto de los algoritmos ayuda a desarrollar una mirada informada.

En definitiva, encarar el nuevo curso con una actitud abierta a la innovación tecnológica, sin perder de vista el sentido crítico y el acompañamiento afectivo, puede ayudarnos a convertir la IA (uno de los temas más candentes del momento) en una herramienta de impulso el aprendizaje y fortalecimiento del tejido familiar.