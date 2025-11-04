Suscribete a
ABC Premium
Directo
Declara la responsable de comunicación de la Fiscalía en la segunda jornada del juicio a García Ortiz

Líderes con propósito | Mesa redonda ISS y CEU San Pablo

Confirmar para transformar: cuando y empresa comparten propósito

Dos visiones complementarias, la académica y la empresarial. Una misma visión: la fuerza de una cultura basada en valores -y con la persona en el centro- como motor de cambio social

Confirmar para transformar: cuando y empresa comparten propósito

María De Las Cuevas

Hay conceptos que resisten al paso del tiempo por- que no pertene-cen a una época, sino a la esencia misma de lo humano. La confianza es uno de ellos. No se decreta ni se improvisa: se cultiva en los gestos, se consolida en la ... coherencia y se transmite, como un legado, a quienes vienen detrás. En torno a esta idea giró la mesa redonda La confianza como hilo entre la educación y la empresa, una conversación entre dos líderes que, desde realidades distintas -la universidad y la empresa de servicios-, comparten la mirada de quienes entienden que el progreso solo perdura cuando se construye sobre la credibilidad y el respeto mutuo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app