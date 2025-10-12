Suscribete a
Sigue el desfile por la Fiesta Nacional

La Reina Letizia apuesta por un vestido de tweed verde para asistir al desfile de las Fuerzas Armadas

Día de la hispanidad

Por tercer año consecutivo, la Princesa Leonor acompañará a sus padres en la recepción a las autoridades en el Palacio Real

Un 12 de octubre marcado por la expectación por ver a la Familia Real y la tensión política en torno a Sánchez

Todos los vestidos que la Reina Letizia ha llevado en el Día de la Hispanidad

María I. Ortiz

El 12 de octubre, Día de la Hispanidad, es un día señalado en la agenda de la Casa Real. Los Reyes de España presiden desde hace años el desfile de las Fuerzas Armadas, en muchas ocasiones acompañados de sus hijas, la Princesa Leonor ... y la Infanta Sofía que este 202, vuelve a acompañar a su familia tras su ausencia debida a los estudios de 2024. Como todos los años, el estilismo de la Reina Letizia se convierte en el centro de todas las miradas. En este día tan especial, que culmina con la recepción de Sus Majestades a las autoridades en el Palacio Real de Madrid, Doña Letizia suele apostar especialmente por marcas españolas, como gran embajadora de la industria nacional. Durante años, Felipe Varela fue su diseñador de cabecera, pero en ocasiones más recientes ha abierto el abanico, apostando por otras firmas 'made in Spain' como Juan Vidal en el desfile de 2023, Vogana en 2022 o María Barragán en 2021.

