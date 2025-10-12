La Reina Letizia apuesta por un vestido de tweed verde para asistir al desfile de las Fuerzas Armadas

El 12 de octubre, Día de la Hispanidad, es un día señalado en la agenda de la Casa Real. Los Reyes de España presiden desde hace años el desfile de las Fuerzas Armadas, en muchas ocasiones acompañados de sus hijas, la Princesa Leonor ... y la Infanta Sofía que este 202, vuelve a acompañar a su familia tras su ausencia debida a los estudios de 2024. Como todos los años, el estilismo de la Reina Letizia se convierte en el centro de todas las miradas. En este día tan especial, que culmina con la recepción de Sus Majestades a las autoridades en el Palacio Real de Madrid, Doña Letizia suele apostar especialmente por marcas españolas, como gran embajadora de la industria nacional. Durante años, Felipe Varela fue su diseñador de cabecera, pero en ocasiones más recientes ha abierto el abanico, apostando por otras firmas 'made in Spain' como Juan Vidal en el desfile de 2023, Vogana en 2022 o María Barragán en 2021.

Noticia Relacionada La ropa 'made in Spain' que la Reina Letizia ha puesto en el mapa María I. Ortiz Hoy, Madrid ha amanecido nuboso y con el aire otoñal que de esta época del año. Doña Letizia ha vuelto a dar una lección de estilo, en esta ocasión con un vestido de color verde, un tono al que no suele recurrir con frecuencia pero cuyo diseño se convierte en una opción acertada para un día como el de hoy. Un vestido sencillo con cuerpo ceñido, manga francesa y falda de vuelo que ha enfatizado con un pequeño cinturón negro a juego con sus zapatos, unos salones destalonados con tacón sensato. La Reina ha completado su estilismo con un bolso de Carolina Herrera en la misma tonalidad. En proceso...

