Un 12 de octubre marcado por la expectación por ver a la Familia Real y la tensión política en torno a Sánchez

Los abucheos a Pedro Sánchez en el desfile del 12 de octubre se han convertido en una tradición que va camino de competir con los aviones de combate que pintan la bandera de España en el cielo de Madrid. Este año no parece ... que vaya a ser diferente, sobre todo porque al presidente se le han acumulado casos judiciales con los que lidiar: el de su mujer Begoña Gómez y su hermano David Sánchez, el del fiscal general o las constantes revelaciones del caso del exministro José Luis Ábalos desgastan cada vez más al presidente, quien acusa esa presión en días como el de hoy.

Esta será la tercera ocasión en la que el desfile se celebrará en la plaza de Neptuno. Un cambio de ubicación –del paseo de la Castellana al paseo del Prado– que al presidente del Gobierno le ha servido para alejar las críticas del público. Y, aunque ahora los espectadores se encuentran más alejados de la tribuna de autoridades, lo cierto es que en las ediciones anteriores se esforzaron en que trascendiera su malestar con el Ejecutivo a la llegada de Sánchez. Este año se espera lo mismo.

El recorrido se mantiene: desde el Jardín Botánico hasta la plaza de Colón. Y se espera que en la tribuna de autoridades, junto a la de la Familia Real, se sitúe el Gobierno, que compartirá grada con los representantes de los principales partidos políticos con representación en las Cortes Generales, a excepción de Vox, cuyo presidente, Santiago Abascal, anunció este sábado que estará junto a «la calle», pero no en los actos institucionales del 12-O para «no blanquear al Gobierno corrupto». Al final del desfile, asistirán a la tradicional recepción ofrecida por los Reyes en el Palacio Real por la Fiesta Nacional.

El desfile comenzará a las 11:00, con la llegada de los Reyes y sus hijas a la plaza de Neptuno. Desde allí, Don Felipe y Doña Letizia presidirán el recorrido que transcurrirá desde la glorieta de Carlos V hasta la plaza de Colón. Junto a ellos, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía seguirán el desfile, en el que participarán sobre el asfalto y en el aire un total de 3.847 militares, 229 caballos, 45 aviones, 29 helicópteros, 123 vehículos y 39 motocicletas.

Desfile de las Fuerzas Armadas 12 de octubre. Día de la Fiesta Nacional Secuencia de los actos y recorrido: FINAL Plaza de Colón Desfile Aéreo 1.540 metros TRIBUNA REAL Plaza Cánovas del Castillo (Neptuno) Formación Mirlo Desfile Terrestre INICIO Paseo del Prado (altura de la entrada del Jardín Botánico) 11:00 h. Comienzo del acto central Llegada de SS. MM. los Reyes a la tribuna real Honores militares a los Reyes. Revista Salto de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (Papea) Izado de la bandera nacional Homenaje a los que dieron su vida por España Pasada de la Formación Mirlo Desfile aéreo Desfile terrestre Saludo de SS. MM. los Reyes a las autoridades militares responsables y participantes en el desfile Despedida de los Reyes Arriado de la bandera nacional Fuente: Ministerio de Defensa / ABC Desfile de las Fuerzas Armadas 12 de octubre. Día de la Fiesta Nacional Secuencia de los actos y recorrido: 11:00 h. Comienzo del acto central FINAL Llegada de SS. MM. los Reyes a la tribuna real Plaza de Colón Honores militares a los Reyes. Revista Salto de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (Papea) Desfile Aéreo 1.540 metros Izado de la bandera nacional TRIBUNA REAL Plaza Cánovas del Castillo (Neptuno) Homenaje a los que dieron su vida por España Pasada de la Formación Mirlo Desfile aéreo Formación Mirlo Desfile Terrestre Desfile terrestre Saludo de SS. MM. los Reyes a las autoridades militares responsables y participantes en el desfile INICIO Paseo del Prado (altura de la entrada del Jardín Botánico) Despedida de los Reyes Arriado de la bandera nacional Fuente: Ministerio de Defensa / ABC

La novedad de este año será un guiño a la Princesa Leonor: por primera vez surcarán el cielo de Madrid los Pilatus PC-21, los mismos aviones en los que la Heredera se está formando como piloto en la Academia General del Aire. Cinco de ellos teñirán el cielo de rojo y amarillo, dibujando la bandera nacional. Los responsables del vuelo son pilotos veteranos, seleccionados expresamente para garantizar el éxito de una maniobra que siempre levanta al público y que este año se espera con más entusiasmo todavía, ya que el pasado pasado la lluvia obligó a suspender el salto paracaidista y el vuelo de la Patrulla Águila.

DESFILE TERRESTRE 3.847 Integrantes 39 Motos 123 Vehículos Escalones motorizados Sección de Motos de la Guardia Real Mando y jefatura U. de Veteranos, Discapacitados y Reservistas Escalón mecanizado/ acorazado del Ejército de Tierra Armada Ejército del Aire y el espacio Unidad Militar de Emergencia Guardia Civil Cuerpo Nacional de Policía Servicio de Vigilacia Aduanera Protección Civil A. Española de Cooperación Inter. para el Desarrollo Soc. de Salvamento y Seguridad Marítima Agrupaciones a pie Guardia Real Centros de Enseñanza Armada / E. Aire / UME / Guadia Civil Ejército de Tierra Unidades de paso específico (Legión y Regulares) Agrupación Montada (Guardia Real, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía) Fuente: Ministerio de Defensa / ABC DESFILE TERRESTRE Escalones motorizados 39 Motos 3.847 Integrantes 123 Vehículos Sección de Motos de la Guardia Real Mando y jefatura U. de Veteranos, Discapacitados y Reservistas Escalón mecanizado/ acorazado del Ejército de Tierra Armada Ejército del Aire y el espacio Unidad Militar de Emergencia Guardia Civil Cuerpo Nacional de Policía Servicio de Vigilacia Aduanera Protección Civil A. Española de Cooperación Inter. para el Desarrollo Soc. de Salvamento y Seguridad Marítima Agrupaciones a pie Guardia Real Centros de Enseñanza Armada / E. Aire / UME / Guadia Civil Ejército de Tierra Unidades de paso específico (Legión y Regulares) Agrupación Montada (Guardia Real, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía) Fuente: Ministerio de Defensa / ABC

La Princesa Leonor estrenará en el desfile el uniforme de gala de alférez del Ejército del Aire, en cuya Academia General se encuentra estudiando su tercer y último año de formación militar. El año pasado lució el de la Armada y el anterior el de Tierra, por lo que hoy completa la secuencia de los tres ejércitos en el día de la Fiesta Nacional, proyectando así su compromiso como Heredera de la Corona y su preparación como futuro mando supremo de las Fuerzas Armadas.

DESFILE AÉREO Formaciones Aviones 1- Mando del desfile F-18 2- Caza y ataque Eurofighter 3- Caza y ataque F-18 4- Aviación embarcada Harrier 5- Enseñanza de vuelo F-5M 6- Reabastecimiento en vuelo A-330 F-18 Eurofighter 7- Transporte operacional A-400M 8- Transp. estratégico, Aero-evacuación, Acción del Estado y Reconocimiento Falcon 900 Cessna Citation 9- Lucha contraincendios Bombardier 10- Vigilancia y rescate marítimo CN-235 11- Transporte táctico CN-235 CN-295 Helicópteros 12- Mando Super Puma NH-90 S-76 13- Enseñanza EC-120 14- Ejército de Tierra Chinook Tiger Cougar EC-135 15- Armada NH-90 Seahawk 16- Guardia Civil Dauphin EC-135 17-Medios de Acción del Estado EC-135 Leonardo 18- Formación Mirlo Pilatus PC-21 Fuente: Ministerio de Defensa / ABC DESFILE AÉREO Formaciones Aviones 1- Mando del desfile F-18 2- Caza y ataque Eurofighter 3- Caza y ataque F-18 4- Aviación embarcada Harrier 5- Enseñanza de vuelo F-5M 6- Reabastecimiento en vuelo A-330 F-18 Eurofighter 7- Transporte operacional A-400M 8- Transporte estratégico, Aero-evacuación, Acción del Estado y Reconocimiento A-310 Falcon 900 Cessna Citation 9- Lucha contraincendios Bombardier 10- Vigilancia y rescate marítimo CN-235 11- Transporte táctico CN-235 CN-295 Helicópteros 12- Mando Super Puma NH-90 S-76 13- Enseñanza EC-120 14- Ejército de Tierra Chinook Tiger Cougar EC-135 15- Armada NH-90 Seahawk 16- Guardia Civil Dauphin EC-135 17-Medios de Acción del Estado EC-135 Leonardo 18- Formación Mirlo Pilatus PC-21 Fuente: Ministerio de Defensa / ABC

La Infanta Sofía debutará en la recepción

La Infanta Sofía regresará desde Lisboa, donde estudia Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College. Su presencia en la Fiesta Nacional estaba prevista desde que eligió ese centro universitario, precisamente por su cercanía a España y la posibilidad de desplazarse con facilidad a los actos oficiales. Será la segunda recepción oficial de la hija menor de los Reyes desde que alcanzó la mayoría de edad el pasado mes de abril. Tras debutar este verano en Marivent, durante la recepción a la sociedad balear, la Infanta acompañará a su hermana en el saludo a los más de 1.000 invitados que han confirmado su asistencia al Palacio Real a partir de las 13:15 horas.

Además de conversar con los representantes de los Poderes del Estado, políticos, un centenar de embajadores, encargados de negocios y representantes de organizaciones multilaterales, la Familia Real saludará también a los miembros del Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Supremo, Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, entre otros.

Alcaldes de las localidades afectadas por la dana

Esta recepción en el Palacio Real es la más multitudinaria de todo el año. Para elaborar la lista de invitados, la Casa del Rey invita a los representantes de las instituciones con las que ha tenido contacto cada año. Por eso hoy asistirán los alcaldes de localidades afectadas por la dana. No lo hará el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, por las previsiones meteorológicas que se esperaban para la madrugada y el día de hoy, informa David Maroto. Por la misma razón, tampoco asistirán ni Marga Prohens ni Fernando López Miras. En el ámbito de la cultura y la ciencia, además de varios Premios Cervantes, asistirán Premios Nacionales de Investigación, Innovación y Diseño, de las Bellas Artes y de Cultura y rectores de universidades españolas. Participarán también representantes de las fundaciones Princesa de Asturias, Princesa de Girona y COTEC, además de representantes del Comité Español de Personas con Discapacidad (CERMI) y las Víctimas del Terrorismo, y personas que participaron en actos organizados durante el año con miembros de la Familia Real.