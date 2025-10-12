Suscribete a
Un 12 de octubre marcado por la expectación por ver a la Familia Real y la tensión política en torno a Sánchez

Abascal planta al Rey y no acudirá ni al palco de autoridades ni al Palacio Real para «no blanquear al Gobierno»

Los Reyes acudirán con sus hijas al desfile y a la recepción al Palacio Real, donde por primera vez estarán los cuatro

Guía del desfile del Día de la Fiesta Nacional: 4.000 militares, 45 aviones y debut de la Formación Mirlo

Actos por la Fiesta Nacional, este viernes, en Sevilla
Angie Calero

Angie Calero

Madrid

Los abucheos a Pedro Sánchez en el desfile del 12 de octubre se han convertido en una tradición que va camino de competir con los aviones de combate que pintan la bandera de España en el cielo de Madrid. Este año no parece ... que vaya a ser diferente, sobre todo porque al presidente se le han acumulado casos judiciales con los que lidiar: el de su mujer Begoña Gómez y su hermano David Sánchez, el del fiscal general o las constantes revelaciones del caso del exministro José Luis Ábalos desgastan cada vez más al presidente, quien acusa esa presión en días como el de hoy.

