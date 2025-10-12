Un 12 de octubre marcado por la expectación por ver a la Familia Real y la tensión política en torno a Sánchez
Abascal planta al Rey y no acudirá ni al palco de autoridades ni al Palacio Real para «no blanquear al Gobierno»
Los Reyes acudirán con sus hijas al desfile y a la recepción al Palacio Real, donde por primera vez estarán los cuatro
Guía del desfile del Día de la Fiesta Nacional: 4.000 militares, 45 aviones y debut de la Formación Mirlo
Madrid
Los abucheos a Pedro Sánchez en el desfile del 12 de octubre se han convertido en una tradición que va camino de competir con los aviones de combate que pintan la bandera de España en el cielo de Madrid. Este año no parece ... que vaya a ser diferente, sobre todo porque al presidente se le han acumulado casos judiciales con los que lidiar: el de su mujer Begoña Gómez y su hermano David Sánchez, el del fiscal general o las constantes revelaciones del caso del exministro José Luis Ábalos desgastan cada vez más al presidente, quien acusa esa presión en días como el de hoy.
Esta será la tercera ocasión en la que el desfile se celebrará en la plaza de Neptuno. Un cambio de ubicación –del paseo de la Castellana al paseo del Prado– que al presidente del Gobierno le ha servido para alejar las críticas del público. Y, aunque ahora los espectadores se encuentran más alejados de la tribuna de autoridades, lo cierto es que en las ediciones anteriores se esforzaron en que trascendiera su malestar con el Ejecutivo a la llegada de Sánchez. Este año se espera lo mismo.
El recorrido se mantiene: desde el Jardín Botánico hasta la plaza de Colón. Y se espera que en la tribuna de autoridades, junto a la de la Familia Real, se sitúe el Gobierno, que compartirá grada con los representantes de los principales partidos políticos con representación en las Cortes Generales, a excepción de Vox, cuyo presidente, Santiago Abascal, anunció este sábado que estará junto a «la calle», pero no en los actos institucionales del 12-O para «no blanquear al Gobierno corrupto». Al final del desfile, asistirán a la tradicional recepción ofrecida por los Reyes en el Palacio Real por la Fiesta Nacional.
El desfile comenzará a las 11:00, con la llegada de los Reyes y sus hijas a la plaza de Neptuno. Desde allí, Don Felipe y Doña Letizia presidirán el recorrido que transcurrirá desde la glorieta de Carlos V hasta la plaza de Colón. Junto a ellos, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía seguirán el desfile, en el que participarán sobre el asfalto y en el aire un total de 3.847 militares, 229 caballos, 45 aviones, 29 helicópteros, 123 vehículos y 39 motocicletas.
Desfile de las
Fuerzas Armadas
12 de octubre. Día de la Fiesta Nacional
Secuencia de los actos y recorrido:
FINAL
Plaza de Colón
Desfile
Aéreo
1.540 metros
TRIBUNA REAL
Plaza Cánovas
del Castillo
(Neptuno)
Formación
Mirlo
Desfile
Terrestre
INICIO
Paseo del Prado
(altura de la entrada
del Jardín Botánico)
11:00 h. Comienzo del acto central
Llegada de SS. MM. los Reyes
a la tribuna real
Honores militares a los Reyes. Revista
Salto de la Patrulla Acrobática
de Paracaidismo del Ejército del Aire
y del Espacio (Papea)
Izado de la bandera nacional
Homenaje a los que dieron
su vida por España
Pasada de la Formación Mirlo
Desfile aéreo
Desfile terrestre
Saludo de SS. MM. los Reyes
a las autoridades militares responsables
y participantes en el desfile
Despedida de los Reyes
Arriado de la bandera nacional
Fuente: Ministerio de Defensa / ABC
Desfile de las Fuerzas Armadas
12 de octubre. Día de la Fiesta Nacional
Secuencia de los actos y recorrido:
11:00 h. Comienzo del acto central
FINAL
Llegada de SS. MM. los Reyes
a la tribuna real
Plaza de Colón
Honores militares a los Reyes. Revista
Salto de la Patrulla Acrobática
de Paracaidismo del Ejército del Aire
y del Espacio (Papea)
Desfile
Aéreo
1.540 metros
Izado de la bandera nacional
TRIBUNA REAL
Plaza Cánovas
del Castillo
(Neptuno)
Homenaje a los que dieron
su vida por España
Pasada de la Formación Mirlo
Desfile aéreo
Formación
Mirlo
Desfile
Terrestre
Desfile terrestre
Saludo de SS. MM. los Reyes
a las autoridades militares responsables
y participantes en el desfile
INICIO
Paseo del Prado
(altura de la entrada
del Jardín Botánico)
Despedida de los Reyes
Arriado de la bandera nacional
Fuente: Ministerio de Defensa / ABC
La novedad de este año será un guiño a la Princesa Leonor: por primera vez surcarán el cielo de Madrid los Pilatus PC-21, los mismos aviones en los que la Heredera se está formando como piloto en la Academia General del Aire. Cinco de ellos teñirán el cielo de rojo y amarillo, dibujando la bandera nacional. Los responsables del vuelo son pilotos veteranos, seleccionados expresamente para garantizar el éxito de una maniobra que siempre levanta al público y que este año se espera con más entusiasmo todavía, ya que el pasado pasado la lluvia obligó a suspender el salto paracaidista y el vuelo de la Patrulla Águila.
DESFILE TERRESTRE
3.847
Integrantes
39
Motos
123
Vehículos
Escalones motorizados
Sección de Motos de la
Guardia Real
Mando y jefatura
U. de Veteranos,
Discapacitados
y Reservistas
Escalón mecanizado/
acorazado del
Ejército de Tierra
Armada
Ejército del Aire
y el espacio
Unidad Militar
de Emergencia
Guardia Civil
Cuerpo Nacional
de Policía
Servicio de Vigilacia
Aduanera
Protección
Civil
A. Española de
Cooperación
Inter. para el Desarrollo
Soc. de Salvamento
y Seguridad
Marítima
Agrupaciones a pie
Guardia Real
Centros de Enseñanza
Armada / E. Aire / UME / Guadia Civil
Ejército de Tierra
Unidades de paso específico
(Legión y Regulares)
Agrupación Montada
(Guardia Real, Guardia Civil y
Cuerpo Nacional de Policía)
Fuente: Ministerio de Defensa / ABC
DESFILE TERRESTRE
Escalones motorizados
39
Motos
3.847
Integrantes
123
Vehículos
Sección de Motos de la
Guardia Real
Mando y jefatura
U. de Veteranos, Discapacitados
y Reservistas
Escalón mecanizado/
acorazado del
Ejército de Tierra
Armada
Ejército del Aire
y el espacio
Unidad Militar
de Emergencia
Guardia Civil
Cuerpo Nacional
de Policía
Servicio de Vigilacia
Aduanera
Protección
Civil
A. Española de
Cooperación
Inter. para el Desarrollo
Soc. de Salvamento
y Seguridad
Marítima
Agrupaciones a pie
Guardia Real
Centros de Enseñanza
Armada / E. Aire / UME / Guadia Civil
Ejército de Tierra
Unidades de paso específico (Legión y Regulares)
Agrupación Montada
(Guardia Real, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía)
Fuente: Ministerio de Defensa / ABC
La Princesa Leonor estrenará en el desfile el uniforme de gala de alférez del Ejército del Aire, en cuya Academia General se encuentra estudiando su tercer y último año de formación militar. El año pasado lució el de la Armada y el anterior el de Tierra, por lo que hoy completa la secuencia de los tres ejércitos en el día de la Fiesta Nacional, proyectando así su compromiso como Heredera de la Corona y su preparación como futuro mando supremo de las Fuerzas Armadas.
DESFILE AÉREO
Formaciones
Aviones
1- Mando del desfile
F-18
2- Caza y ataque
Eurofighter
3- Caza y ataque
F-18
4- Aviación embarcada
Harrier
5- Enseñanza de vuelo
F-5M
6- Reabastecimiento
en vuelo
A-330
F-18
Eurofighter
7- Transporte
operacional
A-400M
8- Transp. estratégico,
Aero-evacuación,
Acción del Estado
y Reconocimiento
Falcon 900
Cessna Citation
9- Lucha
contraincendios
Bombardier
10- Vigilancia
y rescate marítimo
CN-235
11- Transporte táctico
CN-235
CN-295
Helicópteros
12- Mando
Super Puma
NH-90
S-76
13- Enseñanza
EC-120
14- Ejército de Tierra
Chinook
Tiger
Cougar
EC-135
15- Armada
NH-90
Seahawk
16- Guardia Civil
Dauphin
EC-135
17-Medios de Acción
del Estado
EC-135
Leonardo
18- Formación Mirlo
Pilatus PC-21
Fuente: Ministerio de Defensa / ABC
DESFILE AÉREO
Formaciones
Aviones
1- Mando del desfile
F-18
2- Caza y ataque
Eurofighter
3- Caza y ataque
F-18
4- Aviación embarcada
Harrier
5- Enseñanza de vuelo
F-5M
6- Reabastecimiento
en vuelo
A-330
F-18
Eurofighter
7- Transporte
operacional
A-400M
8- Transporte estratégico,
Aero-evacuación,
Acción del Estado
y Reconocimiento
A-310
Falcon 900
Cessna Citation
9- Lucha
contraincendios
Bombardier
10- Vigilancia
y rescate marítimo
CN-235
11- Transporte táctico
CN-235
CN-295
Helicópteros
12- Mando
Super Puma
NH-90
S-76
13- Enseñanza
EC-120
14- Ejército de Tierra
Chinook
Tiger
Cougar
EC-135
15- Armada
NH-90
Seahawk
16- Guardia Civil
Dauphin
EC-135
17-Medios de Acción del Estado
EC-135
Leonardo
18- Formación Mirlo
Pilatus PC-21
Fuente: Ministerio de Defensa / ABC
La Infanta Sofía debutará en la recepción
La Infanta Sofía regresará desde Lisboa, donde estudia Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College. Su presencia en la Fiesta Nacional estaba prevista desde que eligió ese centro universitario, precisamente por su cercanía a España y la posibilidad de desplazarse con facilidad a los actos oficiales. Será la segunda recepción oficial de la hija menor de los Reyes desde que alcanzó la mayoría de edad el pasado mes de abril. Tras debutar este verano en Marivent, durante la recepción a la sociedad balear, la Infanta acompañará a su hermana en el saludo a los más de 1.000 invitados que han confirmado su asistencia al Palacio Real a partir de las 13:15 horas.
Además de conversar con los representantes de los Poderes del Estado, políticos, un centenar de embajadores, encargados de negocios y representantes de organizaciones multilaterales, la Familia Real saludará también a los miembros del Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Supremo, Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, entre otros.
Alcaldes de las localidades afectadas por la dana
Esta recepción en el Palacio Real es la más multitudinaria de todo el año. Para elaborar la lista de invitados, la Casa del Rey invita a los representantes de las instituciones con las que ha tenido contacto cada año. Por eso hoy asistirán los alcaldes de localidades afectadas por la dana. No lo hará el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, por las previsiones meteorológicas que se esperaban para la madrugada y el día de hoy, informa David Maroto. Por la misma razón, tampoco asistirán ni Marga Prohens ni Fernando López Miras. En el ámbito de la cultura y la ciencia, además de varios Premios Cervantes, asistirán Premios Nacionales de Investigación, Innovación y Diseño, de las Bellas Artes y de Cultura y rectores de universidades españolas. Participarán también representantes de las fundaciones Princesa de Asturias, Princesa de Girona y COTEC, además de representantes del Comité Español de Personas con Discapacidad (CERMI) y las Víctimas del Terrorismo, y personas que participaron en actos organizados durante el año con miembros de la Familia Real.
Límite de sesiones alcanzadas
- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Has superado el límite de sesiones
- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete