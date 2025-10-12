Capa y vestido de lunares: el look de la Infanta Sofía para volver al desfile de las Fuerzas Armadas

La asistencia de la Infanta Sofía al desfile de las Fuerzas Armadas era una de las apariciones más esperadas de la jornada y sin duda no ha pasado desapercibida en las celebraciones del Día de la Hispanidad en Madrid. Después de dos ... años de ausencia a consecuencia de sus estudios en el Atlantic College de Gales, Doña Sofía ha vuelto a participar en esta importante cita en la agenda de la Casa Real que ha vuelto además a reunir a las dos hermanas, que llevaban sin estar juntas desde que Doña Leonor ingresara en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier y Doña Sofía se marchara a Lisboa para comenzar sus estudios universitarios.

Como en cada acto oficial, el vestuario de las protagonistas se convierte en un elemento más y en esta ocasión, mientras que la Princesa Leonor ha lucido el uniforme del Ejército del Aire y del Espacio, la Infanta Sofía ha escogido un estilismo sobrio y elegante, muy en línea con la opción elegida también por su madre, mantenidas ambas en un segundo plano. La Infanta aparecía con un vestido corto en color negro con lunares blancos que se dejaba ver bajo una capa negra, una apuesta acertada para la temperatura de este domingo nuboso en Madrid.

Detalles del estilismo de la Infanta Sofía para asistir al desfile de las Fuerzas Armadas Gtres

Unas bailarinas destalonadas de color negro han sido el calzado elegido para la ocasión en un día especial para Doña Sofía, quien por primera vez participará en la tradicional recepción que se celebra en el Palacio Real tras el desfile militar.

La Princesa Leonor debutó en este acto pocas semanas antes de cumplir 18 años.