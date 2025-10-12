Suscribete a
Los Reyes se dirigen al Palacio Real para la recepción del 12 de Octubre

Capa y vestido de lunares: el look de la Infanta Sofía para volver al desfile de las Fuerzas Armadas

Día de la hispanidad

La hermana de la Princesa Leonor ha vuelto a acompañar a su familia en los actos por el Día de la Hispanidad

El vestido verde de la Reina Letizia para presidir el desfile

La Reina Letizia y la Infanta Sofía
La Reina Letizia y la Infanta Sofía Gtres
María I. Ortiz

María I. Ortiz

La asistencia de la Infanta Sofía al desfile de las Fuerzas Armadas era una de las apariciones más esperadas de la jornada y sin duda no ha pasado desapercibida en las celebraciones del Día de la Hispanidad en Madrid. Después de dos ... años de ausencia a consecuencia de sus estudios en el Atlantic College de Gales, Doña Sofía ha vuelto a participar en esta importante cita en la agenda de la Casa Real que ha vuelto además a reunir a las dos hermanas, que llevaban sin estar juntas desde que Doña Leonor ingresara en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier y Doña Sofía se marchara a Lisboa para comenzar sus estudios universitarios.

