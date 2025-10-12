Desfile Fuerzas Armadas por el Día de la Fiesta Nacional, en directo: última hora de los actos por el Día de la Hispanidad hoy, 12 de octubre

Sigue en directo el desfile militar de las Fuerzas Armadas en el Día de la Hispanidad en Madrid este 12 de octubre, cómo ha sido la llegada de Pedro Sánchez, el Rey Felipe, la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la última hora ... de los actos por el Día de la Fiesta Nacional.

11:31 El Rey y la Princesa Leonor homenajean a los soldados fallecidos por España Video.

11:29 Sobrevuelan los colores de la bandera de España en el cielo de Madrid Momento emocionante. Tras izarse la bandera nacional y homenajear a los que dieron su vida por España, va a tener lugar el sobrevuelo con los colores de la bandera española, uno de los momentos más esperados del desfile y que este año incorpora una novedad: la Formación Mirlo sustituye a la Patrulla Águila, que se ha extinguido debido a la 'jubilación' de los aviones que volaban, los Casa C-101, retirados tras 40 años de servicio en el Ejército del Aire.

11:29 Homenaje a los caídos por España en el desfile de la Fiesta Nacional

11:25 Acto solemne de izado de la bandera de España en el desfile de la Fiesta Nacional Video.

11:25 Homenaje a los caídos por España en el desfile de la Fiesta Nacional Da inicio uno de los actos más solemnes del desfile, el homenaje a los caídos por España. Suena 'La Muerte no es el Final', una canción católica compuesta por el sacerdote español Cesáreo Gabaráin Azurmendi. 'Tú nos dijiste que la muerte no es el final del camino, que aunque morimos no somos, carne de un ciego destino' son algunas de las estrofas de esta canción y que se ve cómo el Rey Felipe VI entona junto a la Princesa Leonor y el resto de los presentes

11:20 Himno nacional junto a la bandera de España y salvas de honores Se inicia el izado de la bandera de España, de nada más y nada menos que 35 metros cuadrados, mientras suena el himno nacional y se escuchan 21 salvas de honores en el desfile del 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional

11:17 35 metros cuadrados mide la bandera de España El sargento primero Marsal porta la enseña nacional, de 35 metros cuadrados y 15 kilos de peso. Entró en la PAPEA en 2016 y cuenta con un bagaje de más de 3.389 lanzamientos paracaidistas. De su lado, el sargento primero González, que ha actuado como guía, entró en la patrulla acrobática en 2018 y ha llevado a cabo más de 3.000 lanzamientos paracaidistas.

11:15 La Armada felicita a todos los españoles en el día de la Fiesta Nacional

11:14 La Casa Real felicita a todos los españoles el Día de la Fiesta Nacional

11:11 La Familia Real, Pedro Sánchez y Margarita Robles saludan a los dirigentes políticos invitados al desfile Video.

11:10 Llega el esperado salto paracaidista Video. El salto paracaidista PAPEA, que significa Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire, sobre la Plaza de Lima es otro de los momentos más esperados por el público, así como el Acto de Izado de la Bandera Nacional. También se rendirá homenaje a los caídos por España a lo largo del pasado año. Los paracaidistas José Carlos González y Óscar Marsal Hernández han sido los encargado de dar el salto portando la bandera de España.

11:09 Honores Militares a SS.MM. Video.

11:08 Suena el himno de España antes del inicio del desfile militar Video.

11:05 La Princesa Leonor estrena el uniforme gris aviación en el desfile de la Fiesta Nacional La Princesa Leonor ha lucido esta mañana en el desfile del Día de la Fiesta Nacional el uniforme de gala de alférez del Ejército del Aire. De color gris aviación, corresponde al utilizado por los alumnos del Ejército del Aire, en cuya Academia General ingresó el 1 de septiembre en San Javier (Murcia). Informa Angie Calero

11:02 Margarita Robles saluda a los militares españoles desplegados en el extranjero con motivo de la Fiesta Nacional Video.

11:01 Llegan los Reyes a la plaza de Neptuno Los Reyes llegan a la Plaza de Neptuno y son recibidos por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Felipe VI va vestido de capitán general del Ejército del Aire y del Espacio. Suena el himno nacional de España

10:59 Pitos y abucheos a Pedro Sánchez La presencia del presidente del Gobierno en el desfile del 12 de octubre ha sido tradicionalmente objeto de controversia. No es raro que algunos sectores del público expresen su descontento con pitos y abucheos durante el desarrollo del evento. Una práctica que se ha convertido en una especie de 'ritual' no oficial. Un año más hubo música de viento para recibir al líder del Ejecutivo

10:57 Los Reyes están llegando a la tribuna real Vestido en esta ocasión con el uniforme de capitán general del Ejército del Aire y del Espacio, don Felipe y su familia están llegando a la tribuna real

10:56 Estos son los aviones que vuelan en el desfile del Día de la Hispanidad en Madrid Como cada año, en el desfile militar participarán unidades terrestres así como aéreas del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire, además de efectivos de la Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias, Guardia Real, fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. Y diversos organismos de Seguridad, Protección Civil y Emergencias. Y atrae especial atención en este evento el desfile aéreo que muestra cada año sus destrezas surcando los cielos de Madrid.

10:51 Actos y horarios del 12 de octubre 11:00 h. Comienzo del Acto Central Llegada de SS.MM. los Reyes Honores Militares a SS.MM. Revista Salto PAPEA Izado de la Bandera Nacional Homenaje a los que dieron su vida por España Pasada de la Formación Mirlo Desfile aéreo y terrestre Despedida de SS.MM. los Reyes Arriado de la Bandera Nacional El desfile dará comienzo sobre las 12 horas del mediodía en la Glorieta del Emperador Carlos V, en Atocha. Desde allí pasará frente a la tribuna real, el Paseo del Prado, la Plaza de Cibeles, el Paseo de Recoletos y, finalmente, la Plaza de Colón. La previsión es que el acto termine sobre las 13.30 horas de la tarde.

10:49 Díaz y Urtasun, representantes de Sumar en el Desfile Por parte de Sumar están presentes Yolanda Díaz y Ernesto Urtasun, que se han estado hablando con compañeros de Gobierno mientras se espera la llegada de los Reyes y de Pedro Sánchez. Informa Patricia Romero.

10:45 Margarita Robles saluda a los militares españoles desplegados en el extranjero con motivo de la Fiesta Nacional La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mantenido como cada año una videoconferencia con los militares desplegados en las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior con motivo de la celebración del Día de la Fiesta Nacional. Cabe destacar que este año, el 12 de Octubre tiene lugar en pleno acuerdo de paz entre Israel y Hamás. Informa Lorena Gamarra.

10:41 Cañonazos para la llegada de la bandera nacional Los actos previos han empezado con 21 salvas que se han lanzado mientras la bandera nacional se incorporaba a la formación. Todo ello, con la banda del Ejército entonando de fondo el himno nacional.

10:38 Illa, con su 'embajadora' en Madrid El ‘president’ de la Generalitat, Salvador Illa, acude a la tribuna de invitados del desfile militar de 12 de octubre acompañado de su ‘embajadora’ en Madrid. Se trata de la delegada del Govern en la capital, Nuria Marin, en un gesto que no repite ningún otro presidente autonómico. Informa Joan Guirado.

10:34 Empiezan a llegar las autoridades El desfile empezará a las 11 horas pero ya han empezado a verse las autoridades. Han llegado los ministros Óscar Puente, Elma Saiz, Félix Bolaños, Diana Morant, Sara Aagesen, Fernando Grande-Marlaska, Óscar López, Ángel Víctor Torres y Luis Planas a la tribuna de autoridades. También el magistrado del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, o políticos del PP como Alberto Núñez Feijóo, Ester Muñoz o Cayetana Álvarez de Toledo; de CC como Cristina Valido y del PSOE como Patxi López. Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo, también ha llegado ya, igual que el ‘president’ Salvador Illa. Informa Patricia Romero. ﻿﻿

10:32 Salvador Illa pide proteger la España diversa y «poner el acento en lo que nos une» El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, vuelve a repetir presencia en el desfile de este 12 de Octubre tras años de ausencia de representantes de las autoridades catalanas en la cita de hoy en Madrid. El socialista, que ya estuvo el año pasado, ha aprovechado X para loar la pluralidad y diversidad de España y ha pedido que «en un momento como este, de cambios tan profundos, tenemos que proteger esta España de todos y todas y poner el acento en lo que nos une».

10:28 Abascal, sobre su ausencia en la tribuna: «No tengo ninguna duda de que el Rey no lo va a interpretar como una ofensa» Video. El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha atendido a los medios poco antes del inicio del desfile, al que no acudirá, y ha aprovechado para criticar a Sánchez, al que ha tildado de «indecente, corrupto y traidor». Abascal ha sido contundente y ha asegurado que a pesar de sus políticas «España prevalecerá porque millones de españoles se han comprometido generación tras generación para que una nación como la nuestra que ha dicho tanto en la historia universal tenga aún mucho por decir».

10:26 España no es de unos contra otros. Es de todos. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado también a todos los españoles por el 12 de Octubre desde X, y ha querido aprovechar para destacar el orgullo por «nuestra historia común» en un país diverso y plural como es España.

10:15 Un 12 de octubre marcado por la expectación por ver a la Familia Real y la tensión política en torno a Sánchez Abascal planta al Rey y no acudirá ni al palco de autoridades ni al Palacio Real para «no blanquear al Gobierno». Los Reyes acudirán con sus hijas al desfile y a la recepción al Palacio Real, donde por primera vez estarán los cuatro. Informa Angie Calero.

10:09 Sánchez felicita el 12 de Octubre acordándose de Gaza El presidente del Gobierno ha subido un post en X para conmemorar el 12 de Octubre y mostrar el «orgullo de país, de su gente, de su solidaridad y diversidad, de su riqueza cultural y su patrimonio natural». En las imágenes que acompañan la felicitación Sánchez destaca el orgullo por una ciudadanía «que se moviliza por los derechos sociales y las causas justas», mientras se ve momentos de protestas en favor de Palestina o por el 8M.

10:00 ¿Qué tiempo hará este domingo 12 de Octubre en Madrid? Que el tiempo acompañe ayuda a que el desfile de las Fuerzas Armadas luzca más y también permite que los aviones puedan participar sin contratiempos y que el público esté más cómodo. El año pasado cayó un intenso aguacero sobre la ciudad, por lo que se tuvo que cancelar el desfile aéreo. Para este 12 de Octubre de 2025, la previsión de la Aemet apunta a que los cielos lucirán bastante despejados, aunque podrán darse intervalos de nubosidad de evolución a lo largo de la mañana. Puedes consultar la previsión completa en esta pieza.

09:45 La guía completa del desfile militar del día de la Fiesta Nacional: recorrido, calles, cortadas, horarios y aviones En este 12 de Octubre, las Fuerzas Armadas protagonizan un desfile por las calles del centro de Madrid. Si vas a coger el coche, es importante que sepas que algunas calles estarán cerradas al tráfico. Asimismo, en el desfile participarán más de 3.000 efectivos por lo que si no te quieres perder ningún detalles puedes consultar la guía de abc.es donde encontrarás la información completa.

09:31 Dónde ver el desfile del 12 de Octubre online y en televisión Uno de los actos más imponentes y llamativos de este domingo, día de la Fiesta Nacional, es el desfile que protagonizan las Fuerzas Armadas. Este comenzará a las 11:00 horas y contará con 3.847 integrantes de las Fuerzas Armadas y otras instituciones, además podremos ver 45 aviones, 29 helicópteros y 123 vehículos, 39 motocicletas, 229 caballos y seis perros. Podrás seguirlo en directo a través de RTVE y en abc.es, donde te contaremos la última hora con todos los detalles de lo que ocurra en la jornada.

09:15 Cuatro ministros se ausentan de la celebración de la Fiesta Nacional Los Reyes presidirán el desfile de las Fuerzas Armadas este 12 de Octubre, Día de la Fiesta Nacional. En la tribuna también estarán también las máximas autoridades del Estado. No obstante, cuatro ministros no acudirán este domingo al desfile militar. Son Mónica García, que viaja a Alemania a la Cumbre Mundial de la Salud, Sira Rego, que está en Jordania en un viaje propio y Ana Redondo y Pablo Bustinduy, que no tienen ningún compromiso en su agenda. Informa Joan Guirado.