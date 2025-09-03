Carolina Herrera desvela el icónico lugar de Madrid en el que celebrará su desfile

Hace unos meses, Carolina Herera anunciaba que no estará, como es habitual, en la Semana de la moda neoyorkina y sería Madrid, su gran apuesta para presentar la próxima colección primavera/ verano 2026 de la marca. Ahora, a tan solo unos días del ... desfile, la firma liderada por Wes Gordon ha desvelado que el lugar elegido para la presentación será la Plaza Mayor de Madrid, el histórico enclave diseñado por Juan Gómez de Mora hace cuatro siglos en el corazón de la capital.

El director creativo de la firma ha explicado que la elección del lugar fue inmediata: «La Plaza Mayor es el latido de Madrid, marca el pulso de la ciudad. Tiene una vitalidad que te atrapa de forma instantánea. Además, ha sido una fuente clara de inspiración para la colección SS26».

Vista aérea de la Plaza Mayor de Madrid by Huanzhen Yang

Construida a comienzos del siglo XVII durante el reinado de Felipe III, en el Madrid de los Austrias, la plaza combina elementos clásicos y barrocos. A lo largo de los siglos se ha consolidado como espacio de encuentro tanto para madrileños como para visitantes.

Más de 44 años de historia

Fundada en 1981 por Carolina Herrera, las colecciones de la marca abarcan desde prendas prêt-à-porter y accesorios para hombres, mujeres y niños, así como vestidos de novia, fragancias y maquillaje. La aventura en el mundo de las fragancias despegó en 1988 con el lanzamiento de la primera eau de parfum.

En 1996, su hija Carolina A. Herrera se unió a la compañía para el lanzamiento de 212 y fue nombrada Directora Creativa de Belleza en 2020. Hoy, dirige la división que cuenta con más de 20 fragancias vendidas en 120 países – incluyendo la saga Herrera Confidential, CH, Bad Boy y las exitosas Good Girl y 212 – y es responsable de la primera línea de maquillaje de la marca, Herrera Beauty.

El desfile de Madrid tendrá lugar la tarde del 18 de septiembre.