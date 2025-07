Roberto Verino, Premio de Honor de la Academia de la Moda española: «Desde el principio, he querido diseñar para una mujer fuerte, libre y valiente»

Manuel Roberto Mariño Fernández (Verín, 1945), más conocido como Roberto Verino, lanzó su primera colección de Prêt-à-Porter bajo su marca en 1982. Dos años después desfilaba por primera vez en la entonces pasarela Cibeles de Madrid y en 1987 comenzaba a vender ... sus colecciones en la boutique internacional de El Corte Inglés. Con más de 40 años de trayectoria a sus espaldas, el creador recibía este jueves el Premio de Honor 2025 otorgado por la Academia de la Moda española en una gala celebrada en el Teatro Fernán Gómez.

«Recibir este premio me emociona profundamente. Me siento honrado, pero sobre todo agradecido. Agradecido por poder seguir haciendo lo que me apasiona después de tantos años y por sentir que este trabajo, hecho con alma y dedicación, ha calado en tantas personas», ha declarado Roberto Verino durante la entrega de premios. Un reconocimiento a toda una carrera en el que el buen saber hacer presidido siempre por un patronaje impoluto, tejidos de primera calidad y una oda constante a la silueta femeninas han sido las constantes vitales de una marca española reconocida mundialmente. «Desde el principio, he querido diseñar para una mujer fuerte, libre y valiente. El 'traje Verino' nació de ese deseo de vestirse sin pedir permiso para ocupar el lugar que merecía. Que hoy se reconozca esa intención me llena de emoción», señalaba el diseñador.

"Un reconocimiento a toda una trayectoria que ha tejido con elegancia, coherencia y compromiso con la moda española. Su visión atemporal sigue marcando el paso.Gracias por tanto, Roberto", agradecían desde la Academia.

Con más de cuatro décadas de recorrido, Roberto Verino ha sido uno de los grandes impulsores del sector, tanto a nivel creativo como institucional. Fundador de la antigua Pasarela Cibeles y miembro fundador de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), ha acompañado desde dentro los grandes hitos de la industria nacional. Su consolidada expansión internacional, una constante colaboración con el mundo del arte, el lanzamiento de 'Black Label' como una nueva manera de acercar la alta costura a la calle, el movimiento «See now, buy now» con el que se convierte en el primer diseñador en mostrar sus propuestas para la temporada actual presentando la colección Primavera/Verano2017; o su lanzamiento al Metaverso a inicios de este año son algunos de los hitos en los que Roberto Verino muestra que su marca va mucho más allá de la moda tal y como la conocemos. En #ABCEstilo nos sentamos con el diseñador con motivo de su último reconocimiento para hablar de éxitos, trayectoria y nuevas formas de hacer moda.

En primer lugar, enhorabuena por su premio. ¿Qué significa para usted recibir este galardón?

Muchísimas gracias. Recibir el Premio de Honor de la Academia de la Moda Española es un reconocimiento que me emociona profundamente. No solo por lo que representa a nivel personal, sino porque siento que también premia una manera de entender la moda con valores, con raíces y con propósito. Es, de algún modo, un homenaje a todos los que han creído que se puede hacer moda desde la ética y desde el alma.

- ¿Cómo resume estos más de 40 años de trayectoria?

Como una travesía llena de pasión, de aprendizajes, de retos y de gratitud. Han sido más de cuatro décadas creando para una inmensa minoría, apostando por lo atemporal, lo bien hecho, lo que perdura. Si algo define esta trayectoria es la coherencia: no hemos seguido modas, hemos seguido convicciones.

- Echando la vista atrás, ¿cambiaría algo de su camino?

He cometido errores, por supuesto. Pero todos han sido parte del proceso de aprendizaje. Lo importante es haber actuado siempre desde la ética. Así que no, no cambiaría nada esencial. Cada paso, incluso los más difíciles, me ha llevado hasta aquí.

- ¿Cómo ve el panorama de la moda española actualmente?

Lo veo lleno de talento, pero también enfrentando grandes desafíos. Nos encontramos en un momento donde necesitamos defender con más fuerza lo propio: nuestros oficios, nuestras marcas, nuestras singularidades. Hay una nueva generación muy preparada, pero necesita estructuras sólidas, visibilidad y apoyo institucional.

- Galicia se ha convertido en un referente de la moda, ¿qué hace tan especial esta tierra para el sector?

Galicia tiene una relación ancestral con el textil, con la artesanía, con el cuidado por los detalles. Aquí el trabajo bien hecho no es una excepción, es una cultura. Además, nuestra conexión con la tierra y con lo esencial nos da una mirada diferente: más pausada, más auténtica, más emocional.

- ¿Qué necesita la moda hoy en día?

Tiempo, respeto y compromiso. Necesita volver a lo esencial, recuperar la emoción y poner en valor lo que está bien hecho. También necesita ser más responsable con el planeta y con las personas. Y, sobre todo, necesita seguir contando historias con alma.

- ¿Cómo es la moda que hace Roberto Verino?

Prendas que te ayudan a ser tú mismo.

- ¿Cree que hay que educar al consumidor para que invierta en moda nacional y de calidad?

Absolutamente. Vivimos en una cultura de lo inmediato y lo efímero que muchas veces nos hace olvidar el valor real de las cosas. Invertir en moda nacional es invertir en nuestra economía, en nuestra identidad y en nuestros artesanos. Y eso también hay que enseñarlo.

- En una industria en la que se ha hecho prácticamente de todo, ¿cuál es el objetivo primordial de Roberto Verino?

Seguir emocionando. Seguir diseñando para esa inmensa minoría que valora lo auténtico. Nuestro objetivo no es crecer por crecer, sino hacerlo con sentido, con coherencia, dejando huella desde el respeto a nuestros principios.

- Desde hace un tiempo han apostado por rejuvenecer su público, ¿por qué?

Porque la juventud no es una cuestión de edad, sino de actitud. Queremos hablarle a un nuevo consumidor sin traicionar nuestra esencia. Lo estamos haciendo con nuevas narrativas, nuevas colaboraciones, y escuchando mucho a quienes vienen pisando fuerte, sin perder de vista nuestros valores.

- La digitalización es otra de sus grandes apuestas tras el anuncio de su IA a principios de este año, ¿qué puede contarme de esto?

La tecnología bien entendida es una gran aliada. Nuestro proyecto de inteligencia artificial busca precisamente eso: humanizar lo digital, mejorar la experiencia del cliente, ser más eficientes y sostenibles. Pero siempre al servicio de las personas, no al revés.

- Es frecuente ver a la reina Letizia con sus diseños e incluso a sus hijas, ¿qué significa esto para ustedes?

Un gran honor. Ellas representan valores con los que nos sentimos muy identificados: elegancia, compromiso y cercanía. Ver nuestras prendas acompañando momentos tan importantes de la vida pública española es motivo de orgullo y también de agradecimiento.

- ¿Cómo vamos a vestir este verano?

Vestiremos con ligereza, con tejidos naturales y siluetas relajadas. La clave siempre está en la actitud: lo más elegante es lo que te hace sentir cómodo contigo mismo. Mi truco de estilo es ese: vestir para uno mismo, no para los demás.

- ¿Qué ha sido lo más difícil hasta llegar hasta aquí?

Resistir sin perder la esencia. En un mundo que cambia tan rápido, mantenerse fiel a lo que uno cree requiere mucha convicción. Pero lo más difícil, a veces, es también lo más valioso.

- Como historia del prêt-à-porter en España, ¿qué dirías a los jóvenes diseñadores?

Que crean en su visión, pero que nunca olviden el oficio. Que escuchen, que aprendan, que se rodeen de buenos equipos. Y que nunca diseñen desde el ego, sino desde el respeto por quien llevará esa prenda.

- Dónde le gustaría ver a la marca de aquí a 20 años

Fiel a sus valores, más internacional y más sostenible. Me gustaría que la marca siga siendo un referente de coherencia, de elegancia y de compromiso. Que siga siendo, como lo ha sido hasta ahora, un acto de pasión por el trabajo bien hecho.