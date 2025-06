El juego de sillas de las grandes firmas de moda

La moda vive su particular baile de nombres y es que, en los últimos meses, la industria del lujo ha tenido un movimiento que no se veía en décadas. Aunque cada temporada las tendencias cambien con el objetivo de ofrecer nuevas propuestas, las ... mentes detrás de todo el proceso suelen ser las mismas durante varios años, aunque se vivan ahora momentos de renovación. Cambiar el área creativa de una firma de alta costura implica mucho más que el estilo o los diseños, y suele ser un factor decisivo en la facturación y en la historia de cada casa.

El terremoto de cambios ya se vaticinaba en el informe 'The State of Fashion', que cada año publica la consultora McKinsey & Co. junto a The Business of Fashion. En 2024, el grupo LVMH al que pertenecen Dior, Givenchy o Louis Vuitton, facturó casi 85.000 millones de euros. Kering, con Saint Laurent, Balenciaga o Gucci, algo más de 17.000 millones, ambos con una caída del 2 y el 14% respectivamente, creando una alarma nunca antes vista. Del comentado informe se desprende además cómo los millonarios prefieren hoy gastar en los llamados 'valores refugio' como viviendas, oro, arte o experiencias personalizadas, antes que en moda.

Está claro que el sector no pasa por su mejor momento y busca una reinvención necesaria para llegar a un público cada vez más exigente y volátil. «La actualidad sociopolítica influye directamente en los precios de los productos, desde bolsos y camisetas hasta la cosmética, que es de lo que se sustentan estas grandes marcas», explica Juan Ferrando, director del Grado en Diseño de Moda de la Universidad Nebrija. «El consumo está más cohibido y se ha estancado. Con la renovación de los directores creativos, las firmas pueden refrescar su imagen y volver a hacerlas atractivas para sus clientes», cuenta. Hay momentos que ejemplifican bien esto, como cuando Balenciaga, buques insignia del diseño español, dejó de serlo y se convirtió en un concepto creativo alejado de esa esencia que vio nacer la marca del joven vaco. Cuando Alessandro Michele revolucionó Gucci o el sonado paso de Jonathan Anderson por Loewe, que llevó a la casa española a experimentar un crecimiento significativo, pasando de los 200 millones de euros a casi 1.600 millones, según estimaciones de Morgan Stanley. Ahora, este último acaba de debutar en París con el primer desfile de Dior estando al frente de su dirección creativa, –en las divisiones de hombre, mujer y alta costura–. Lo hacía tan solo un mes después de que Maria Grazia Chiuri anunciara su salida de la casa francesa tras 9 años de su particular revolución feministas. Y son este tipo de cambios los que marcan el éxito y la trayectoria de estas históricas marcas, tal y como explica el experto.

La pasarela del último desfile de Louis Vuitton en la Semana de la Moda Masculina de París LV

En los últimos meses, Kim Jones se ha ido de Fendi, Pierpaolo Piccioli se despidió de Valentino tras 25 años en la firma, John Galliano de Margiela e incluso Donatella ha dejado Versace. Una situación inédita en la industria que Ferrando describe como intrigante: «Las próximas semanas de la moda, tanto alta costura como prêt-à-porter, estarán llenas de nuevas propuestas con diseñadores recién aterrizados o en proceso de asentamiento en sus puestos, y todas esas innovaciones y reinterpretaciones de códigos de la moda para mujeres y hombres actuales serán interesantes y nos darán mucho de lo que hablar». La sensación general es que las casas están apostando por nombres que ya han probado su rentabilidad más que por nuevos nombres. Sin embargo, hay quien se atreve con rostros más desconocidos, como Versace o Bottega Veneta, frente a las que parecen jugar sobre seguro como Chanel o Dior.

«Con todo este juego de sillas en las direcciones creativas, vemos que estamos ante un nuevo momento histórico que, sin duda, marcará un punto de inflexión en la historia de la moda tal y como la conocemos», cuenta Ferrando. En definitiva, en un momento en el que el lujo se está transformando y se descentraliza, también busca estabilidad en mitad de un mercado cada vez más convulso. «Ojalá veamos cómo la moda de lujo vira hacia a un sistema más sostenible con el medio ambiente y convirtamos a la industria textil en un aliado del planeta», añade el director. Aún a la espera de ver qué sucede y dónde se colocan algunos nombres que parecen estar huérfanos de firmas por el momento, –Galliano, Maria Grazia Chiuri o Virginie Viard-, 2025 se perfila como el año que cambiará el rumbo histórico de la moda.

1 Jonathan Anderson David Sims Dior Actual director creativo: Jonathan Anderson

Era probablemente uno de los rumores más sonados de la industria, Maria Grazia Chiuri decía adiós a Dior tras nueve años y después de presentar la colección Crucero 2026 en su Roma natal para pasar el testigo a Anderson, quien ya había tomado el relevo de Kim Jones en la división masculina, para asumir ahora la dirección de las líneas de mujer y alta costura. El irlandés pasó más de una década reinventando a la española Loewe donde logró fusionar la tradición artesanal con elementos modernos y vanguardistas. Su impacto transformó la identidad visual, con una narrativa muy enfocada en la herencia cultural. El bolso Puzzle, creado en 2015 ha sido uno de sus grandes logros en la marca, además de ser todo un éxito de ventas.

2 Jack McCollought y Lázaro Hernández Loewe Actuales directores creativos: Jack McCollough y Lázaro Hernández

Jack McCollough y Lázaro Hernández, cofundadores de Proenza Schouler, toman el relevo de Anderson para dar un nuevo giro a la firma. Sus diseños, arraigados en una rigurosa exploración de la artesanía filtrada a través de una sensibilidad artística, han transformado el panorama de la industria y se alinea con los valores que subrayan el legado de 179 años de Loewe. «Estamos deseando trabajar junto a sus extraordinarios equipos y artesanos, cuyo talento —bajo la excepcional dirección creativa de Jonathan Anderson— ha convertido a Loewe en la fuerza cultural que es hoy», explicaba la dupla en el comunicado de su nombramiento.

3 Gucci Actual director creativo: Demma Gvasalia

El pasado 6 de febrero, se comunicaba la salida de Sabato de Sarno apenas dos años de su incorporación. Unos días más tarde se confirmaba que sería Demna Gvasalia, –conocido por su trabajo en Balenciaga–, el nuevo director artístico de la casa de moda. En 2007 presentó su primera muestra en Tokio y en 2009, entraba a formar parte de Maison Margiela. En 2013 pasó a Louis Vuitton, donde estuvo bajo las directrices de Marc Jacobs y luego Ghesquiere creando las colecciones femeninas. Mientras que junto a su hermano Guram lanzaba la firma Vetements. El diseñador georgiano se convierte así en el primer creativo no italiano de Gucci desde Tom Ford en 1994.

4 Dario Vitale Versace Actual director creativo: Dario Vitale

Donatella asumió el cargo de directora creativa de la firma en 1997, tras el asesinato de su hermano Gianni. En el mes de marzo sorprendía anunciando su retirada, marcando el fin de una etapa de más de 30 años, aunque se mantendrá como embajadora de la marca. Cedió el testigo a Dario Vitale, quien asumió el cargo en abril. A sus 41 años y con una sólida trayectoria en Miu Miu, Bottega y Dsquared2, Vitale ha aterrizado con la promesa de renovar la marca sin perder su esencia.

5 Chanel Actual director creativo: Matthieu Blazy

En diciembre de 2024, Chanel nombraba a Matthieu Blazy como su nuevo director creativo después de varios meses teniendo a toda la industria en vilo. Este puesto clave había quedado vacante tras la salida de Virginie Viard, sucesora de Karl Lagerfeld, en junio de 2023. Antes de Chanel, Blazy pasó por Maison Margiela, tras la salida de su fundador Martin Margiela en 2011. Tras este puesto, trabajó con Phoebe Philo en Cèline y con Raf Simons en Calvin Klein, pasos previos a su llegada a Bottega Veneta en 2020. «Su visión y su talento reforzarán la energía de la marca y nuestra posición como líder del lujo», decía Alain Wertheimer, presidente ejecutivo de la marca, en el anuncio de su nombramiento.

6 Louise Trotter Bottega Veneta Actual directora creativa: Louise Trotter

Tras su paso por firmas como Joseph o Lacoste, Trotter toma el relevo de Blazy en la casa italiana. Inspirada por la arquitectura y el diseño industrial, su trabajo se caracteriza por una atención minuciosa de los detalles, las proporciones y la calidad de los tejidos.

7 Pierpaolo Piccioli Balenciaga Actual director creativo: Pierpaolo Piccioli

En marzo de 2024 y tomando el relevo de Demna –que ahora está en Gucci–, Piccioli, director de Valentino desde 2016, dejaba la casa tras 25 años de trayectoria para ponerse al frente de Balenciaga. «No soy un fan de la predestinación, pero mientras navegaba por mi Instagram, me di cuenta de que la primera foto que subí fue el conjunto de novia de 1967 de Cristóbal Balenciaga», explicaba el creativo, diseñador del traje de novia de Marta Ortega, en el comunicado de su nombramiento.

8 Alessandro Michele Valentino Actual director creativo: Alessandro Michele

En marzo de 2024, Valentino dio la sorpresa al anunciar que Alessandro Michele asumía el cargo de director creativo, cerrando un ciclo de más de dos décadas con Pierpaolo Piccioli. Su debut, bajo el nombre 'Avant les Débuts', se materializó en la colección Resort de primavera 2025, compuesta por más de 170 looks en los que se observa esa irreverencia vista antes en Gucci, – donde trabajó hasta 2022–, con el trabajo artesanal y la costura de una casa como Valentino.

9 Duran Lantink Jean Paul Gaultier Actual director creativo: Duran Lantink

En enero de 2020, Jean Paul Gaultier anunciaba su retirada de las pasarelas después de más de 50 años de carrera. El diseñador ya dijo que no sería una retirada definitiva y que «continuaría con un nuevo proyecto». Seguidamente, la marca puso en marcha un formato inaudito: cada temporada un diseñador diferente se encargaría de diseñar su colección de alta costura, en una especie de diálogo entre el legado de Gaultier y el lenguaje de cada creador con nombres como Simone Rocha o Olivier Rousteing. Tras el periplo, el pasado abril la casa nombraba a Duran Lantink de manera permanente. «Para mi JPG es provocadora y siempre ha desafiado los límites. Es la marca que une diferentes disciplinas en torno a la moda para crear movimientos culturales, transformando el lenguaje de la ropa y cómo la usamos en la calle», afirmaba el propio Lantink tras el anuncio de su cargo.

10 Sarah Burton Givenchy Actual directora creativa: Sarah Burton

Sarah Burton anunció su salida de Alexander McQueen después de 26 años en la firma (10 de ellos como directora creativa) en septiembre de 2023. Caso un año después no se supo que su destino era suceder a Matthew Williams al mando de Givenchy, convirtiéndose en la octava diseñadora de la marca (y en la segunda mujer al frente del cargo). La diseñadora del emblemático vestido de novia de Kate Middleton, –entonces en McQueen–, hizo su debut en la Semana de la moda de París del pasado mes de marzo. Burton causó sensación inspirando su propuesta en los comienzos de la firma, específicamente en la colección debut de 1952, presentada en el atelier de Hubert y cuyos bocetos y patrones fueron recientemente descubiertos emparedados en un armario oculto en su primera Maison, en el número 8 de la Avenue Alfred de Vigny de París.