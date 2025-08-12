Suscribete a
ABC Premium

El imperio de Armani cumple 50 años de historia revolucionando Milán

El diseñador italiano celebra medio siglo al frente de una de las firmas que revolucionaron la moda con su estilo y creatividad

De Zegna a Armani: Cinco lecciones de estilo de la Semana de la moda de Milán

Zara celebra sus 50 años de historia reuniendo a 50 súper modelos icónicas

Giorgio Armani en 1989
Giorgio Armani en 1989 Gtres
María I. Ortiz

María I. Ortiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El 24 de julio de 1975 nació en Milán la firma Giorgio Armani, un hito que será celebrado por el diseñador con el lanzamiento del proyecto Armani/Archivio, y con una exposición y un desfile en la Pinacoteca de Brera, tal y como ... anunciaban desde la propia firma de lujo. Medio siglo desde que, junto a Sergio Galeotti, pusieran la primera piedra de un imperio que ha redefinió la sastrería, ha hecho historia sobre las alfombras rojas de medio mundo y se ha sabido convertir sus prendas en un verdadero objeto de deseo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor María I. Ortiz

Responsable de Summum y Moda en ABC. Periodista, especializada en lujo y estilo de vida. Más de catorce años de experiencia en medios y empresas de primer nivel avalan mi bagaje en comunicación.

María I. Ortiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app