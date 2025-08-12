El imperio de Armani cumple 50 años de historia revolucionando Milán

El 24 de julio de 1975 nació en Milán la firma Giorgio Armani, un hito que será celebrado por el diseñador con el lanzamiento del proyecto Armani/Archivio, y con una exposición y un desfile en la Pinacoteca de Brera, tal y como ... anunciaban desde la propia firma de lujo. Medio siglo desde que, junto a Sergio Galeotti, pusieran la primera piedra de un imperio que ha redefinió la sastrería, ha hecho historia sobre las alfombras rojas de medio mundo y se ha sabido convertir sus prendas en un verdadero objeto de deseo.

En un sector dominado por grandes grupos de lujo, Armani sigue siendo el único accionista de una firma que actualmente cuenta con más de 500 boutiques propias repartidas por todo el mundo. «Creo que la moda puede contribuir a la renovación continua adaptándose a las necesidades reales de las personas, respetando al mismo tiempo los bienes comunes que deben protegerse: el tejido social y el medio ambiente», afirma Giorgio Armani.

Los 91 años de Giorgio Armani

Armani nació en Piacenza (Italia) el 11 de julio de 1934. Su pasión por la anatomía le llevó a estudiar medicina en la Universidad de Milán, aunque no llegó a terminarlos. Tras cumplir el servicio militar y trabajar como escaparatista en La Rinascente, empezó a desarrollar su faceta como diseñador de moda masculina, primero para la firma Nino Cerrutti y, posteriormente, por cuenta propia.

Fotos de archivo del diseñador Giorgio Armani en la década de los 80 y 90 Gtres

En 1974 llega su primera colección, que mostraría al público en una cafetería milanesa, y un año después se lanza con la moda para mujer. A día de hoy, a sus 91 años, Giorgio Armani sigue al frente de la empresa que él mismo fundó. Convencido de que la ética y la estética deben coincidir, Giorgio expresa valores perdurables y fundamentales a través del estilo. Lo hace creando objetos atemporales , cuyo diseño puro y esencial, realzado por materiales preciosos y artesanía, los libera de la fugacidad de las modas pasajeras. Prendas que favorecen una fluidez que es a la vez una construcción suave y una fusión natural y progresiva de códigos masculinos y femeninos, «para transmitir una feminidad misteriosa y personal, y una masculinidad suave y consciente de sí misma», tal y como explican desde la propia marca.

El diseñador junto a sus modelos tras un desfile en 2020 Gtres

Desfile, exposición y archivo para celebrar un legado

Armani/Archivio es una plataforma digital interactiva que se lanzará el sábado 30 de agosto durante el Festival de Cine de Venecia. La plataforma, rica en contenido y resultado de una meticulosa catalogación de las colecciones de Giorgio Armani, está diseñada para preservar el legado de la marca y servir de puente entre el pasado y el futuro. Armani/Archivio próximamente tendrá su sede física a las afueras de Milán.

Distintos desfiles de Alta costura de Giorgio Armani Gtres

Las celebraciones coincidirán con la Semana de la Moda de Milán. El 24 de septiembre, Giorgio Armani inaugurará el evento con una exposición comisariada en la Pinacoteca di Brera. Por primera vez, las salas del museo acogerán una exposición dedicada a la moda: 150 looks de archivo de Giorgio Armani ilustrarán la evolución de la marca a lo largo de cinco décadas, en un diálogo sin precedentes entre la estética Armani y las obras de arte de la galería.

La Semana de la Moda de Milán llegará a su fin en la noche del domingo 28 de septiembre con un desfile en el histórico Patio de Honor del Palazzo Brera. Se presentará la colección femenina Primavera/Verano 2026 junto a una selección de looks de hombre de la colección mostrada en el mes de junio.