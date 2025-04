La historia de cómo Jonathan Anderson llegó a convertirse en el diseñador más deseado, ahora trabajando para Dior

Tras el adiós de Kim Jones, llega la noticia más esperada del mundo de la moda en los últimos meses: Jonathan Anderson estará a partir de ahora al frente de Dior Men. Muchos rumores se habían sucedido tras la salida de Jones. «Ha sido un verdadero honor poder crear mis colecciones en el seno de la Maison Dior, símbolo de excelencia absoluta. Expreso mi profunda gratitud a mi estudio y a los ateliers que me han acompañado en este maravilloso viaje. Ellos han dado vida a mis creaciones. Aprovecho también esta ocasión para dar las gracias a los artistas y amigos que he conocido a través de mis colaboraciones. Por último, siento una sincera gratitud hacia Bernard y Delphine Arnault, que me han brindado todo su apoyo«, declaba el diseñador, al frente de la marca desde hace siete años, tras anunciar su salida. Ahora, el pasado jueves, los rumores se confirmaban y la vacante de Dior era adjudicada, -para sorpresa de nadie-, poniendo a Jonathan Anderson al frente de la dirección creativa de la línea masculina de la emblemática casa de Christian Dior.

Pero, ¿quién es Jonathan Anderson y por qué todos hablan de él?

Nacido en 1984 en Irlanda del Norte, fue en su adolescencia cuando descubrió que la moda era su gran pasión. Su corta carrera como actor en el Studio Theatre de Washington D.C. fue todo un éxito y sería allí, entre el vestuario y los diseños de los actores donde supo que quería estudiar moda. Se graduó entonces en el London College of Fashion en 2005 con las mejores notas y su primer trabajo fue junto a Manuela Pavesi, fotógrafa y creativa visual, como visual merchandiser en Prada. En 2008 fundó su propia marca, JW Anderson.

Destacado por un estilo neutro que podría incluso definirse cómo andrógino, Anderson ha explicado en varias ocasiones que para él no existe diferencia entre diseñar para hombre o para mujer. Su particular forma de entender la moda le ha reportado varios reconocimientos y galardones de la industria como un premio al diseñador emergente del año en los British Fashion Awards donde posteriormente se alzó con cuatro estatuillas más; una colección para Versus sucediendo a Christopher Kane o su puesto como diseñador estrella en Loewe. «Cuando pienso en Loewe, pienso en la mano española, que es entregada y apasionada. Hay una forma diferente de hacer bolsos. Única, ruda y llena de fuerza», afirmaba en el anuncio de su cargo en la firma.

Jonathan Anderson ha marcado varios hitos en Loewe que quedarán para siempre en la historia de la moda D.R.

Tras 11 años en la casa española, el director creativo ha sabido potenciar su labor artesanal ensalzando la tradición peletera española y posicionando en el mercado varias piezas y accesorios que sin duda son ya historia de la moda como el bolso Puzzle o el resurgir del Amazona, los zapatos de tacón en forma ovoide, la recuperación del icónico anagrama diseñado en los años 70 por el artista Vicente Vela, logo inconfundible de la marca; o los looks del Renaissance World Tour de Beyoncé o el de Rihanna en la Superbowl de 2023, entre otros hitos.

Anderson en Dior

En poco más de una década, Jonathan Anderson revolucionó Loewe logrando un equilibrio perfecto entre innovación, arte y tradición. Sus primeros trabajos para Dior podrán descubrirse en el próximo mes de junio donde Jonathan Anderson debutará con su primera colección de Dior Men durante la Fashion Week de París. Todavía no existe un comunicado oficial, pero así lo ha anunciado el presidente y director ejecutivo de LVMH,Bernarnd Arnault, en la reunión de accionistas del grupo al ser preguntado sobre el futuro de la prestigiosa marca de moda. Por el momento, tan solo se hará cargo de la línea masculina.

El propio Anderson han compartido en sus redes sociales, donde atesora más de un millón de seguidores, varias fotos mencionando a Dior junto a un trébol de 4 hojas. Con tan solo 40 años, el nuevo director creativo de la firma de lujo representa una auténtica revolución dentro de la industria de la moda.