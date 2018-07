Los negocios de Cristiano Ronaldo se expanden a Brasil Abre sus puertas el primer restaurante de la familia Aveiro fuera de Portugal, segundo tras el de Funchal

Francisco Chacón

@chaconbilbao Seguir Corresponsal en Lisboa Actualizado: 09/07/2018 14:23h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los negocios de Cristiano Ronaldo y su familia ponen rumbo a Brasil. Sí, porque al sur del país, en la ciudad de Gramado, abre sus puertas el restaurante Casa Aveiro by Dolores, el segundo que el clan inaugura después de Cascatas e Girassóis en el centro comercial Marina Shopping de Funchal (Madeira).

La pujante ciudad sudamericana ha subyugado a Katia Aveiro, la hermana cantante y empresaria del jugador estrella del Real Madrid, hasta el punto de animarse a comandar el establecimiento especializado en comida portuguesa.

Sin embargo, la apertura llega con una cierta polémica por los elevados precios con los que sorprenden a los ciudadanos de la zona. Por ejemplo, uno de los platos con más tirón popular, el bacalao à bras, puede degustarse por 45 euros, lo cual representa el 20% del salario mínimo que suele cobrarse allí.

Si la modalidad de preparar ese pescado se realiza con nata, entonces la cantidad a pagar permanece en 41 euros, mientras que el arroz con pulpo puede encontrarse por 43 euros y la pasta a la carbonara alcanza los 30 euros. Precios europeos en una región que no alcanza el mismo grado de desarrollo, algo que parece apuntar a dirigirse hacia un público de clase media-alta.

Una de las cabezas pensantes que están detrás del negocio es Ludgero Sousa, productor y emprendedor madeirense considerado el brazo derecho financiero de Katia Aveiro, como demuestra en Funchal. Ambos están de acuerdo en potenciar la relación con proveedores portugueses para fortalecer el abastecimiento con tintes locales. «Los ingredientes utilizados en las recetas son todos del país y, en su gran mayoría, vienen directamente de Portugal. Así que la gente debe tener la tranquilidad de que este es un restaurante 100% luso».

No obstante, los guiños autóctonos están servidos, pues la idea es impulsar la fraternidad lusobrasileña. De hecho, el chef titular proviene de Recife. Se llama Eduardo Natalício y acumula una larga experiencia cocinando bacalao, tal cual evidencia en los locales que mantiene en la propia Gramado.

Matriarca

Dolores Aveiro, la madre de Ronaldo, ejerce como gran inspiradora de la puesta de largo, así como también la propia Katia. Eso sí, se apoyan en este reputado Natalício, quien confiesa: «Cuatro o cinco platos responden a creaciones mías, pero el 90% de la carta está formado por las recetas de la familia». Por ejemplo, el emblemático bacalao à bras ha sido rebautizado como ‘bacalao CR7’, en vista de que el aspirante a su sexto Balón de Oro no oculta que sigue siendo su guiso favorito.

Casa Aveiro by Dolores, ubicado en la Avenida Borges de Medeiros, tiene a 18 personas trabajando en la cocina, de manera que pueda ser capaz de dar servicio a unos600 clientes diarios, de acuerdo con las previsiones iniciales. La inauguración contó con la presencia de la madre del mejor jugador del mundo, así como también de sus hermanas Katia y Elma o del ex seleccionador portugués, Luis Felipe Scolari. «Vine para otro proyecto y enseguida me gustó esta ciudad. Algunos de mis socios me propusieron entonces construir aquí un restaurante portugués», dice Katia, cada vez más volcada en su faceta de empresaria. En cuanto a Scolari, declaró: «Es bueno estar en un acto de la familia de Cristiano, personas que conocemos bien y son, por encima de todo, humildes. Gramado precisaba de un lugar así, entre otras razones porque viene a cubrir una laguna que tenía».