MTMAD La preocupante delgadez de la hija de Terelu Campos, motivo de debate La han llegado a acusar en las redes sociales de tener un trastorno alimenticio, algo que no tardó en desmentir

No hay semana que Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, no acapare algún que otro titular. Primero fue por su «accidentada» entrada a la mayoría de edad, después por una supuesta operación de pecho, nariz y boca y ahora vuelve a ser noticia por su delgadez.

La hija de la colaboradora, que recientemente se abrió un canal de MTMAD donde cuenta su día a día, se ha abierto sobre el eterno debate sobre su cuerpo que preocupa a los usuarios de las redes sociales. «Estoy haciendo este vídeo porque en su día tuvo mucha repercusión mediática y se habló mucho sobre que yo tenía anorexia, y que yo en mi Instagram hacía culto a la anorexia, inspirando a mujeres y niñas a que tuvieran un cuerpo como el mío», ha zanjado.

Alejandra Rubio en este vídeo hace referencia a unas polémicas imágenes en bikini en las playas de Málaga, ciudad a la que acudió el pasado mes de mayo junto a su novio, Álvaro Cobo. Pese a poseer una buena delantera, la nieta de María Teresa Campos estaba extremadamente delgada. La revista «Rumore» publicó estas fotografías de Rubio en las que lucía un tipo bastante delgado. Decir que se le notan las costillas se quedaba corto, ni las modelos muestran tanto los huesos. Unas imágenes que demostraban que su delgadez empezaba a ser preocupante.

De hecho no esta no era la primera vez que se habla de este tema. La han llegado a acusar en las redes sociales de tener un trastorno alimenticio, algo que no tardó en desmentir: «Me parece muy fuerte que se me acuse sin conocerme de tener anorexia, cuando hay gente que de verdad la padece y luchan contra ella».