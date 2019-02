Sálvame Las redes «arden» contra Terelu Campos: «Vende su cáncer y luego aparece bebiendo y fumando» Unas exclusivas que no hicieron más que atizar la crispación entre l0s usuarios de la red social tras comprobar que la colaboradora no había dejado el terrible vicio del tabaco

Después de que Terelu Campos fuese intervenida de un tumor en la mama izquierda, la hija menor de María Teresa Campos se encuentra en el ojo del huracán, pues son muchos los enfermos de cáncer que no les ha gustado en absoluto que la colaboradora de televisión hiciese caja con su enfermedad al sentarse en el plató de «Sábado deluxe» para contar los pormenores de cómo se sentía. A esto se le suma que tanto su hermana mayor, Carmen Borrego, como su madre concedieron entrevistas en exclusiva a distintas revistas, todas ellas para tratar la enfermedad de Terelu Campos.

«Los que hemos sentido o padecido la horrible enfermedad del cáncer de cerca, en uno mismo, en la familia o amigos, hoy sentimos vergüenza y asco por lo que está haciendo Terelu Campos» o «Yo he sufrido y luchado durante tres años contra esta asquerosa enfermedad, con varias recaídas, y lo pase muy mal, estuve hundido y sufrí mucho, por eso, me da rabia y asco que Terelu vaya a venderlo a la TV, es algo muy serio que se ha llevado a muchas personas», fueron algunos de los comentarios que los usuarios de Twitter escribieron en la red social.

Unas exclusivas que no hicieron más que atizar la crispación entre l0s usuarios de la red social tras comprobar que la colaboradora no había dejado de fumar. «La vida te da una segunda oportunidad y tú la pasas fumando», « Que deje de fumar como un camionero de los 80 y no tendrá que vender tanta gordura y tonto drama de cáncer», o «Una enferma de cáncer no puede tomar alcohol ni fumar y la Campos empina el codo cada noche por todo Madrid, no merece ningún respeto», son algunos de los comentarios que se han podido leer en las redes sociales.

No solo eso, hace dos días Terelu y su hermana Carmen -acompañadas por el marido de esta, José Carlos Bernal- salieron a cenar al Restaurante Coque de Madrid, reconocido con dos estrellas Michelín. La pequeña de las hermanas publicó una imagen a las puertas del local. «Después de conocer el infierno hace ya un par de meses por fin he conocido el cielo», escribía bajo la imagen.

Todo parecía normal, sin embargo la web «Look» publicó una imagen que sembró la ira en las redes sociales. Y es que Terelu estaba fumando dentro del local. Tras la polémica, la web «Cotilleo» se ha puesto en contacto con el local, quienes han asegurado que «en la coctelería se puede fumar y estar ahí mientras se toman unas copas. Es el único sitio y está separado del comedor, que está en otra planta», sin embargo la misma web descubría que la colaboradora en ese momento no se encontraba en la coctelería si no en el hall del restaurante. Un motivo más para aumentar el enfado entre los usuarios.