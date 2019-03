Instagram La hija de Paz Padilla se corta dos dedos durante sus prácticas como becaria Anna Ferrer acaba de entrar a hacer prácticas en el departamento financiero de Mediaset, el grupo de televisión de su madre

ABC Madrid Actualizado: 01/03/2019 18:45h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Anna Ferrer, la hija de Paz Padilla, acaba de entrar a hacer prácticas en el departamento financiero de Mediaset, el grupo de televisión de su madre, después de disfrutar de una beca Erasmus en Inglaterra. Ferrer prefiere pasar inadvertida, pero tuvo que dar explicaciones sobre su primer trabajo. « Estoy leyendo que si me pagan, que si es enchufe... A ver, hay más becarios que también están estudiando en mi universidad. El criterio a seguir es el mismo, entonces no es que me hayan metido porque sí», decía Anna en su cuenta de Instagram la semana pasada.

Esta mañana, la hija de la presentadora ha emitido un vídeo a través de su cuenta de Instagram el accidente que sufrió durante sus prácticas. «Bueno, os voy a contar la dura vida de la becaria. Hoy archivando documentos, porque no solo llevo cafés sino que a veces también archivo, me he cortado dos dedos», ha dicho. «Para que luego digan que estoy enchufada, pues mira hoy», zanjaba en relación a las acusaciones de «enchufismo» que caían sobre ellas.

Esta no es la primera vez que la instagramer cuenta sus dolencias a través de las redes sociales. Este verano durante unas divertidas vacaciones con amigos descubriendo la antigua Birmania, Anna confesó lo mal que acabaron: «Estoy en la mierda», dijo con voz congestionada. Un virus puso enfermos a casi todos los amigos de Anna con vómitos y mal estar. La hija de Paz Padilla dijo que estaba deseando volver a España ya no solo por el agotamiento del viaje y su mal estar, sino por una extraña herida que le salió en el antebrazo. La joven de 20 años compartía con sus seguidores la herida que, con gran pus en el medio, le dolía terriblemente: «Alguno sabe lo que es?», « Me habéis asustado un poco diciéndome que vaya corriendo al hospital, pero voy a esperar a llegar a España ya que es el último día que estamos aquí».