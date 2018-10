Los enfados que ha dejado la boda de José Ortega Cano y Ana María Aldón Tanto la familia del diestro como Emilio Salinas, diseñador de los vestidos de la novia, han montado en cólera con los novios tras la publicación del reportaje

ABC

Dicen que de una boda sale otra, pero parece que lo que ha dejado la de José Ortega Cano y Ana María Aldón no es otra cosa que enfrentamientos. La pareja contrajo matrimonio el pasado fin de semana en una ceremonia civil, acompañados de familiares y amigos y de un reportaje exclusivo en su revista de cabecera. Pero la publicación del número no ha dado más que disgustos.

Los primeros en protestar han sido los Ortega Cano, que no aparecen en ninguna de las fotografías interiores, a diferencia de los Mohedano, familia de la desaparecida Rocío Jurado. Según Carmen, la hermana menor del diestro, consideran que se les ha tratado con una condición menor a la familia de la artista.

«Nosotros no somos menos que los demás. Me parece un feo. Sinceramente, hay miembros de la familia que hacen un esfuerzo para asistir a la boda desplazándose a Cádiz», ha comentado, explicando que están molestos porque «queremos mucho a mi hermano».

Pero no es el único frente que se abre ante el recién estrenado matrimonio. El diseñador Emilio Salinas, gran amigo del diestro y encargado de crear los dos vestidos de la novia, tampoco está contento con las imágenes publicadas. «Lástima que no se haya publicado una foto mía como estaba pactado con ella y no se diga la verdad», ha saltado en Instagram, haciéndo público el desencuentro, «los dos vestidos están confeccionados por mí, ella solo ha colaborado eligiendo los detalles como cualquiera otra novia. Espero una rectificación a tiempo».