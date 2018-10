Rocío Flores aprovecha la boda de Ortega Cano para hacer oficial su noviazgo La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores lleva dos años saliendo con Manuel, un joven dependiente de un comercio textil de quien se muestra muy enamorada

ABC

Actualizado: 03/10/2018 19:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Ortega Cano y Ana María Aldón, una boda marcada por las ausencias

Este fin de semana, José Ortega Cano y Ana María Aldón se daban el «sí, quiero» en una romántica ceremonia en la que no pudo estar su hijo José Fernando, tras no obtener el permiso del centro en el que está tratando sus adicciones, pero que sí contó con la presencia del nuevo miembro de la familia Mohedano: el novio de Rocío Flores.

La joven llegó muy maquillajada y con un vestido de color maquillaje en gasa y pedrería. Y junto a ella, además de su prima Gloria Camila, estaba Manuel Bedmar, un joven de 23 años que vive en Málaga y es desde hace dos años el novio de la hija de Rocío Carrasco.

Aunque Rocío ya había presentado al joven en Instagram, acudir con él a la boda de Ortega Cano ha sido la forma de oficializar su relación. «La persona que me da y me quita todo. La que aguanta mis malos humores y la que me hace feliz. No me faltes nunca porque solo tú tienes esa facilidad para hacerme sentir cosas que nunca he sentido», escribía el joven para su novia en su perfil de la red social, donde se muestra amante del deporte, los coches y la fotografía.