Estalla la guerra entre las dos mujeres en la vida de Antonio David Flores La hija de Rocío Jurado le pide a la mujer de su ex más de 100.000 euros por vulnerar su derecho al honor

ABC

Madrid Actualizado: 04/10/2018 16:44h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Rocío Flores aprovecha la boda de Ortega Cano para oficializar su noviazgo

Rocío Carrasco ha vuelto a la carga en los tribunales, pero esta vez no se enfrenta a su ex Antonio David Flores sino a la actual mujer de este, Olga Moreno, por vulnerar su derecho al honor, y a la intimidad personal y familiar en diferentes entrevistas con medios del corazón.

Según publicó ayer la revista «Diez Minutos», el Juzgado de Instrucción número 3 de Alcobendas ha admitido a trámite dos demandas que Carrasco interpuso contra Olga por las manifestaciones realizadas durante las últimas entrevistas concedidas, en las que cuestionaba su papel como madre. Una disputa que se viene fraguando desde 2013 cuando Antonio David Flores interpuso una demanda contra su ex para reclamar ante la Justicia la guarda y custodia en exclusiva de su hija Rocío.

Tras un durísimo proceso de divorcio en 2011, Rocío Carrasco y Antonio David Flores ni se hablan, ni se miran, ni tan siquiera comparten preocupaciones. Esta circunstancia complica aún más la situación familiar. Desde que el matrimonio se rompió nunca más han vuelto a dirigirse la palabra, ni tan siquiera cuando su hijo pequeño ha estado enfermo. La mala relación entre ambos es más que conocida y ahí están las diferentes denuncias que se han interpuesto en los juzgados.

Ahora la hija de Rocío Jurado le pide a la mujer de su ex más de 100.000 euros por vulnerar su derecho al honor, y a la intimidad personal y familiar en dos ocasiones. «Yo no he dicho nada malo así que a eso no le he echado ni cuentas» contestó Olga Moreno cuando los periodistas se abalanzaron para preguntarle sobre las demandas que había recibido.