Belén Esteban inicia los trámites para el desahucio de Toño Sanchís La «princesa del pueblo» cubrirá la mitad de la deuda de su exrepresentante con la vivienda que ha conseguido pujando en una subasta

ABC Madrid Actualizado: 28/08/2019 18:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Belén Esteban ya es la nueva propietaria de la casa de Toño Sanchís. Un inmueble que la colaboradora ha conseguido mediante subasta con un precio de 376.000 euros (que solo cubren la mitad de la deuda de su exrepresentante). De esta forma, Sanchís se queda definitivamente sin hogar, pues según la revista «Semana», los abogados de «la princesa del pueblo» ya han iniciado los trámites para desahuciar al que fuese su mano derecha durante años.

La colaboradora ha dado a entender en varias ocasiones que no quiere dejar a la familia de Toño sin hogar pero que el desahucio está programado y que en menos de un mes podría llevarse a cabo si todos los plazos se cumplen según lo establecido. En el caso de que su exrepresentante no quiera abandona la casa voluntariamente, el juzgado mandaría al secretario, a los inspectores y a la Policía para que cumpliera su obligación.

La deuda que mantiene apresado a Sanchís crece. «Solo quiero que me pague lo que me debe», repite una y otra vez Belén. La Audiencia Provincial ya falló a su favor cuando declaró que su exmánager le debía la friolera de 587.383 euros a la colaboradora, todo ello derivado de una serie de contratos que la ex de Jesulín de Ubrique nunca cobró en su totalidad. En julio, la justicia también falló a favor de la televisiva, pues los Juzgados de Torrejón de Ardoz aceptaron los contratos y las facturas que esta presentó en el mes de mayo como parte de una ampliación de la demanda que ya interpuso en 2015 y que obligan al exrepresentante a pagar 100.000 euros más.

Mientras tanto, entre la tormenta mediática y judicial, Sanchís disfruta de unas vacaciones en la playa sin tener en cuenta que a su vuelta a casa tendrá que hacer las maletas y buscar un lugar donde empezar una nueva vida.