Toño Sanchís arremete duramente contra Belén Esteban El exmánager de la colaboradora de televisión verbaliza su odio hacia ella con duros ataques sobre su inteligencia

Aunque todavía mantienen una guerra judicial parecía que, de manera pública, las cosas se habían apaciguado. Desde que perdió el juicio contra Belén Esteban, Toño Sanchís ya no colabora en ningún programa de Telecinco por lo que ya no cuenta con el micrófono que le proporcionaban para poder increpar contra la colaboradora de televisión. Tampoco acude a fiestas ni photocalls, salvo rara vez, como este jueves a la inauguración de Oh my club, un nuevo local de ocio nocturno madrileño.

El exmánager de la «princesa del pueblo» no dudó en arremeter contra ella pese a su derrota judicial, de la que no quiso hablar. Se metió con Esteban por pensar que no es lo suficientemente inteligente para poder acordarse de todas las frases que podría implicar hacer la película que está preparando. «¿Hay que estudiar un guion o es de cine mudo? Si es de cine mudo perfecto, si hay que estudiar un guion... Yo por la experiencia que tuve en 'Torrente'... acabaron rápido, me parece que fue un minuto y poco y la tiraron por el hueco de la escalera para abajo», decía durante el evento.

Criticó también la cadena que le ha dado de comer durante mucho tiempo. Ahora que no le llaman para ningún programa, no duda en verbalizar su malestar con ellos y criticar a uno de sus presentadores estrella: Jorge Javier Vázquez. «No echo de menos la televisión, estoy tranquilo y haciendo lo que quiero. Ha sido una decisión propia. Tampoco veo GH por el presentador». Según su versión ha sido un retiro voluntario pero, que un juez le condenase a pagar la totalidad del dinero que le reclamó Belén Esteban (465.322 euros, más las costas del proceso que ascendieron a más de 100.00 euros entre gastos de abogados, peritos y gestores) es más que evidente que ha afectado notablemente a su carrera profesional.

Victoria aplastante

Pese a los muchos esfuerzos que hizo Toño Sanchís por sacar rendimiento de todo lo sucedido con Belén Esteban, acudiendo a todos los platós de televisión y concediendo entrevistas a todas las revistas, no consiguió su objetivo. No solo perdió en los Juzgados, también en los platós de televisión.