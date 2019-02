Sábado deluxe La estocada definitiva de Belén Esteban a Toño Sanchís La colaboradora de televisión concedió su primera entrevista este fin de semana después de que la casa de su exmánager fuese subastada

Belén Esteban se ha sentado en el decisivo «Sálvame Deluxe» en el que esperábamos que iba a hablar de la famosa subasta y de todo lo que había sucedido durante su relación de Jesulín de Ubrique ya que el fotógrafo y colaborador Diego Arrabal desempolvaba hace unas semanas momentos que han desencadenado una nueva ventolera de informaciones. Sin embargo de este capítulo nos quedamos sin saber más ya que la Esteban y sus cosas dan mucho de sí y el tema se quedó centrado en la subasta y su deuda con hacienda debido a a la 'traición' de su manager Toño Sanchís.

Belén Esteban dio mucho de sí y el momento más emotivo de la entrevista llegaba cuando daba gracias a su familia por haberla ayudado tanto y se hizo extensible a sus suegros, ya que le ofrecieron a la de San Blas dinero para poder hacer frente a la deuda de 700.000 euros que había contraído con Hacienda debido a la mala gestión supuestamente de Toño Sanchís, que tal y como dejó ver la de Paracuellos, que le llevaba todos los temas fiscales.

Esteban Menéndez explicaba que ha luchado por un dinero que le ha faltado y ojalá hubiera podido demostrar todo lo que le ha faltado. Entiende que: «Tiene que ser duro perder tu casa, pero he actuado como ha dicho la Justicia. (...) Tuvo que pagar a Hacienda 700.000 y para eso vendí un piso al que le tenía cariño porque lo compré con mi padre», al que tanto cariño siempre ha demostrado.

Para hacer frente a la deuda de los 700.000 tuvo que vender su casa de San Blas y que no solo le recordaba a su padre sino que esa casa era el futuro de su hija como alegaba su amiga y compañera María Patiño.

Además, la prometida de Miguel Marcos, quiso hacer hincapie en lo que supuso pedir ese préstamo: «Era un interés altísimo, un 7%, que ya está pagado. Gracias a Dios tengo un trabajo bueno, pero llevo toda la vida trabajando para verme así», se lamentaba la «princesa del pueblo» a la par que daba las gracias a la entidad bancaria con la que trabajó en ese momento. Sin duda un capítulo difícil de olvidar para Esteban.

Durante su entrevista, Belén Esteban ha anunciado el próximo paso que ha decidido en su guerra contra Toño Sanchís: demandará al exmánager por la vía penal. La colaboradora de televisión ha explicado que hasta que no cerrara esta parte del proceso que tenía contra Toño no podía abrir uno nuevo y que en este proceso cerrado no lo puede meter, pero que en el penal sí: «No lo ha podido hacer antes para no paralizar el proceso que estaba abierto, pero ahora sí que lo voy a hacer».