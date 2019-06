Alberto Chicote, irreconocible tras perder 40 kilos El cocinero cumple 50 años perdiendo una gran cantidad de peso a base de «mover los pies y cerrando un poco el pico»

Este domingo uno de los cocineros más mediáticos de nuestro país cumplía 50 años. Para muchos, llegar a esta edad puede suponer una gran crisis personal, pero para Alberto Chicote no significa envejecer: «A los 50 años me siento igual que a los 40. Pensé que sería como convertirme en un señor mayor, quizá algo más cuerdo, pero me encuentro de maravilla.». Además, ha dado la bienvenida a esta nueva década con una gran noticia y que era un gran reto para él. «Encima ahora me he quitado 40 kilos», contaba con orgullo recientemente.

Hace un año, Chicote presumía de figura en la entrega de los premios «Planeta 2018», en Barcelona. Allí sorprendía a todos con su nuevo cuerpo al mostrarse irreconocible. Y es que había adelgazado 30 kilos gracias a su esfuerzo y dedicación: «Pues moviendo más los pies y cerrando un poco el pico. Básicamente. Nunca voy a dejar de comer y de disfrutar de la cocina, lo importante es hacer ejercicio y gastar más calorías de las que te entran en el cuerpo», confesaba ante las preguntas de la revista «Diez minutos».

Ahora, el chef ha perdido diez más y ha seguido luchando por sueño sin dejarlo en ningún momento de lado: los fogones y la televisión. Alberto sigue triunfando con sus proyectos tanto en cocina como en sus programas y tiene en mente nuevos retos y proyectos.

A pesar de su faceta televisiva, que comenzó en 2012 con el programa «Pesadilla en la cocina», el cocinero confiesa que no se ve «dejando los cuchillos» y se proclama como un chef precursor de la cocina fusión española: «Pienso seguir alternando las dos cosas: televisión y cocina. Yo sigo preparando las cartas de mis restaurantes, por ejemplo», reconocía en la entrevista citada anteriormente.