Los socios acusan a «ministros rebeldes» de dilatar el decreto de embargo de armas a Israel

La improvisación empieza a irritar a los socios. El real decreto para el embargo de armas a Israel anunciado a bombo y platillo la semana pasada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tampoco verá la luz este martes en el Consejo de ... Ministros para gran decepción de sus socios de Sumar que exigen que sea aprobado «sin mayor dilación».

El conflicto en Oriente Próximo continúa marcando la agenda mediática, también la hoja de ruta de los socios del Gobierno que ven recelosos cómo las medidas anunciadas por el presidente no se materializan. Ya la semana pasada acusaban al Ejecutivo de «llegar tarde» con ese anuncio de embargo de armas, aunque admitían entre suspiros que «más vale tarde que nunca», confiando en que sería una prioridad de cara a esta semana, algo que finalmente no ha sucedido.

Según han asegurado diversos portavoces del Grupo Plurinacional Sumar, desde el Gobierno han esgrimido «dificultades técnicas» a la hora de concretar un texto, pero el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, iba un paso más allá: «Espero de verdad que estemos ante dificultades técnicas, porque si no lo que hay son ministros rebeldes. En ese caso el presidente debería cesarlos».

Mucho más suave ha sido la portavoz de Sumar, Verónica Barbero, la indiscutible encargada de bajar el diapasón después de que varios portavoces de las formaciones que integran Sumar hayan declarado su indignación porque el embargo no esté ya en marcha. Como es el caso de Aina Vidal, que ha pedido al PSOE que deje de un lado «las excusas», refiriéndose a esas «dificultades técnicas».

Barbero ha insistido en que la complejidad de la materia y la cantidad de carteras que deben ponerse de acuerdo complican aterrizar la letra pequeña del texto. «Cuantos más ministerios hay, más dudas surgen», pero aseguraba en que son cuestiones que «se resolverán lo antes posible», y que el decreto estará aprobado la semana que viene. Un texto, además, que aún no estaba sobre la mesa cuando Sánchez anunció la medida, algo que supone un escándalo para Podemos. Lo decía su secretaria general, Ione Belarra, esta mañana en rueda de prensa: «Un Gobierno serio no anuncia una medida de urgencia que no ha negociado con sus ministerios. Ya basta de anuncios electoralistas».

Entre las distintas opiniones de los socios, más cerca o más lejos de la realidad, lo que sí hay es un sentimiento de urgencia por ver este decreto en marcha y confían en que la semana que viene, a más tardar, se presente en el Consejo de Ministros. De no hacerlo, el portavoz de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha solicitado a los ministerios de Sumar que no acudan al Palacio de la Moncloa la semana que viene.