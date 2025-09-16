Suscribete a
Los socios acusan a «ministros rebeldes» de dilatar el decreto de embargo de armas a Israel

Alberto Ibáñez (Compromís) insinúa que el texto no se ha materializado porque las carteras implicadas están mostrando oposición

Verónica Barbero (Sumar) asegura que el martes que viene a más tardar se aprobará la medida sin falta

La improvisación de Sánchez aplaza el embargo de armas a Israel

El diputado de Sumar Alberto Ibáñez durante una rueda de prensa anterior a la Junta de Portavoces EP
Inés Ruiz-Jiménez

La improvisación empieza a irritar a los socios. El real decreto para el embargo de armas a Israel anunciado a bombo y platillo la semana pasada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tampoco verá la luz este martes en el Consejo de ... Ministros para gran decepción de sus socios de Sumar que exigen que sea aprobado «sin mayor dilación».

