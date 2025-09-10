La improvisación de Sánchez aplaza el embargo de armas a Israel

La inmediatez del anuncio estrella no suele compadecerse con la burocracia gubernamental. Y menos cuando intervienen varios ministerios implicados. Pedro Sánchez abrió la semana con una sorpresiva declaración institucional en la que avanzó una batería de medidas para «detener el genocidio en Gaza, ... perseguir a sus ejecutores y apoyar a la población palestina». No había terminado la intervención, cuando el propio presidente rebajaba tamaña pretensión y reconocía que estas acciones no bastarían para acabar con la guerra. Su objetivo se limitaría a aumentar la presión sobre Israel y espolear a una apática comunidad internacional, que permanece impasible ante las imágenes de niños muriendo de hambre. Por extensión, y no es baladí, Sánchez volvía a recuperar el control sobre la agenda pública. Un control que perdió en favor de la escena judicial, con la atención mediática apuntando a asuntos menos favorables para el Ejecutivo, como la declaración hoy de su esposa, Begoña Gómez, ante el juez Peinado o la apertura de juicio oral al fiscal general del Estado.

El movimiento del presidente se perpetró en su círculo más íntimo, de manera precipitada y sin el concurso de sus socios de coalición, con los que había estado negociando todo el fin de semana y que reclamaban medidas más duras contra el gobierno de Benjamín Netanyahu. Pero la velocidad que se imprimió a los tiempos ha acabado por deslucir el acuerdo. La medida estrella, el embargo de armas a Israel no se aprobó este martes, con el resto de propuestas presentadas, en el Consejo de Ministros. La iniciativa, que tomará cuerpo de real decreto ley, se descolgó porque requiere un cuerpo jurídico y el concurso de varios ministerios que no estaban prevenidos del anuncio ni venían trabajando previamente en el texto del mismo. Esto hace que, según los cálculos del Gobierno, pueda estar –como pronto– listo la próxima semana. «Vamos a darnos toda la prisa que podamos», señalan, sin asegurar los plazos.

De hecho, la improvisación fue tal que el anuncio estrella se fue diluyendo con el paso de las horas. Las carteras implicadas no sabían explicar en un primer momento qué era lo que se aprobaba en Consejo de Ministros ni se atrevían a aventurar su entrada en vigor. Hay medidas a las que se dio luz verde que tampoco están vigentes. Se trata del tránsito por puertos españoles –que requiere de una orden ministerial que «saldrá esta misma semana»– y de la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania, que empezará a aplicarse en los próximos días.. En la referencia del Consejo de Ministros –el listado público en el que figuran los asuntos aprobados en la reunión semanal del Gabinete­– el anuncio estrella del presidente se despacha en apenas una línea: «Acuerdo por el que se aprueban medidas contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina». Sin más detalle ni explicación.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Exteriores, José Manuel Albares, se limitó a enumerar los nueve puntos avanzados por Sánchez el lunes, haciendo especial hincapié en la decisión de impedir el acceso a territorio español a dos miembros del gabinete del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu: el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y el de Hacienda, Bezalel Smotrich. También dejó en suspenso la vuelta de la embajadora de España en Israel, Ana Sólomon Pérez, tras su llamada a consultas. Se da la circunstancia, además, que estas dos iniciativas ni siquiera figuraban entre las presentadas por Sánchez, sino que se tomaron después, en respuesta a la reacción de Israel al paquete de medidas. El Gabinete de Netanyahu vetó la entrada en el país a las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego y vertió acusaciones de «antisemitismo» contra Ejecutivo español.

Fuentes gubernamentales consultadas por ABC clarifican que, salvo las citadas excepciones, el resto de medidas se publicarán hoy en el BOE. Aseguran que, al tratarse de un acuerdo del Consejo de Ministros, son de «aplicación inmediata» por considerarse una suerte de orden ejecutiva. Entre las salvedades figura la prohibición de tránsito por los puertos y espacio aéreo español a barcos y aeronaves que suministren combustible o armamento al ejército israelí. Tal como informó ayer este diario estas medidas tienen fisuras por las que se podrá esquivar su aplicación. En Moncloa reconocen estos agujeros en la ejecución, pero se aferran al mensaje político de las mismas como objetivo superior.