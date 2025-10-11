Suscribete a
El premio Nobel de la Paz a María Corina Machado se vuelve contra Sánchez y Zapatero

El Gobierno y el expresidente tienen un largo historial de ninguneo a la oposición venezolana

La galardonada instó en varias ocasiones a España a que hiciera de altavoz contra Maduro en Europa

Trump, sobre el Nobel de la Paz a Machado: «Ella me dijo que lo aceptaba en mi honor»

El Nobel de la Paz de María Corina Machado, un espaldarazo para volver a la democracia en Venezuela

Zapatero saluda a Maduro en Caracas en 2022 Efe
Juan Casillas Bayo

Hubo un tiempo, casi todo el tiempo de hecho, en el que España era la voz autorizada en Europa para todo lo relacionado con América Latina en general y con Venezuela en particular. El idioma común, los intereses comerciales y los lazos históricos y de ... hermandad hacían que la opinión de Madrid marcase la pauta a seguir por el conjunto de la Unión Europea (UE). Ese tiempo se esfumó cuando el Gobierno de Pedro Sánchez, al ritmo de los consejos del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero –a quien la oposición venezolana acusa de ser un agente próximo al chavismo– empezó a contemporizar su compromiso democrático con el país que Cristóbal Colón bautizó como Tierra de Gracia al avistar la costa de Paria en agosto de 1498.

