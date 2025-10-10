Suscribete a
Nobel de la Paz a María Corina Machado: espaldarazo a la democracia en Venezuela y contestación al blanqueamiento de Maduro

La noticia es un reconocimiento a la labor de la líder opositora venezolana y una contestación al blanqueamiento del régimen de Maduro, atornillado en el poder de manera ilegítima

Una imagen de archivo de Machado en una concentración en Caracas
Karina Sainz Borgo

Karina Sainz Borgo

En Madrid son las once de la mañana, en Caracas son las cinco, en Panamá las cuatro, en Londres las diez, en Buenos Aires las seis y en Sídney, Australia, las ocho de la noche. Más de siete millones de venezolanos —inmigrantes, exilados y desplazados ... por motivos políticos y repartidos en más de 90 países alrededor del mundo— y todos cuantos hacen vida en Venezuela —una nación gobernada por un régimen autoritario—, todos, reciben a la vez la noticia: María Corina Machado acaba de recibir el Premio Nobel de la Paz 2025.

