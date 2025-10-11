Suscribete a
El fiscal general negó «rotundamente» en el Supremo la filtración de los correos sobre el novio de Ayuso

Trump, sobre el Nobel de la Paz a Machado: «Ella me dijo que lo aceptaba en mi honor»

«Necesitan mucha ayuda en Venezuela, es un desastre», apuntó sobre la situación en el país sudamericano

Pablo Iglesias clama contra el Nobel de la Paz a María Corina Machado: «Se lo podrían haber dado a Adolf Hitler»

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Donald Trump explicó este viernes que había recibido una llamada de María Corina Machado, la activista venezolana a la que se había concedido ese mismo día el gran objeto de deseo del presidente de EE.UU.: el premio Nobel de la Paz.

«La ... persona que se ha llevado el Nobel me llamó hoy», dijo el presidente de EE.UU, sobre Machado, la figura política de referencia en Venezuela contra la dictadura de Nicolás Maduro, a quien Trump también combate. «Me dijo 'lo acepto en su honor, porque usted realmente lo merecía'», relató sobre la conversación con Machado. «Fue algo muy agradable. Y yo no le dije, 'entonces dámelo'», agregó, entre las risas de los altos cargos de la Casa Blanca que le rodeaban en el Despacho Oval, durante un acto sobre reducción de precios farmacéuticos. «Pero yo creo que ella lo hubiera hecho», añadió Trump sobre la oferta de Machado, de la que es difícil dudar que hubiera cambiado su premio si eso ayudaba a la causa por la democracia en Venezuela.

