Las claves de la decisión del juez Peinado: ¿quién sigue al cargo del caso? ¿quién decidirá si va a juicio? ¿cuándo arrancaría?

La última palabra para decidir si se le juzga por ese delito la tendrá, en todo caso, la Audiencia Provincial de Madrid

El juez Peinado envía a Begoña Gómez ante un jurado popular por malversación

Begoña Gómez, en la Asamblea de Madrid en 2024
Begoña Gómez, en la Asamblea de Madrid en 2024 ignacio gil
Javier Lillo

Javier Lillo

La resolución por la que el juez Peinado ha decidido transformar la causa que se sigue por malversación contra Begoña Gómez, para que se siga por el procedimiento del Tribunal del Jurado, no supone que la esposa del presidente vaya a sentarse de forma ... inmediata -sí o sí- ante un jurado popular. De hecho hay muchos pasos previos antes de llegar a ese hipotético final y, en todo caso, nunca será decisión sólo del magistrado sino que deberá contar con el visto bueno de la Audiencia Provincial de Madrid.

