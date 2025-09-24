El juez Peinado decide que Begoña Gómez sea juzgada por malversación por un jurado popular
El asunto podría ser juzgado por un tribunal del jurado, compuesto por nueve ciudadanos madrileños que serán elegidos por sorteo
La Audiencia de Badajoz destaca la influencia de Pedro Sánchez en la Diputación cuando se creó el puesto de su hermano
El magistrado Juan Carlos Peinado ha acordado transformar la investigación que abrió contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por un delito de malversación y envía el asunto a la Audiencia Provincial para que se inicie el procedimiento del Tribunal del Jurado. Esto puede suponer que la esposa de Pedro Sánchez acabe siendo juzgado por un jurado compuesto por nueve ciudadanos madrileños elegidos por sorteo.
Esta rama de la investigación tenía que ver con los posibles trabajos privados que habría realizado su asistente de Moncloa, Cristina Álvarez, apartándose de sus funciones públicas.
[NOTICIA EN AMPLIACIÓN]
