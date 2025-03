Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 7 de octubre

[ Si te perdiste las seis noticias del viernes, puedes leerlas siguiendo este enlace ]

1. Los 'hombres de negro' llegan a España para vigilar a Sánchez. Dos altos cargos de la Comisión Europea llegaron ayer a España para vigilar el cumplimiento de las reformas y medidas exigidas al Gobiernoa cambio de recibir los millonarios fondoseuropeos que deben ayudar a revitalizar la economía. María Teresa Fábregas Fernández, directora en el Grupo de Trabajo de Recuperación y Resiliencia (Recover), y Declan Costello, director general adjunto en la Dirección General de Economía y Finanzas (DG Ecfin) de la Comisión Europea son los 'halcones' elegidos por Europa para seguir la ruta del plan español y valorar la disposición de nuevos fondos. La visita de estos técnicos comienza así una andadura que se alargará en el tiempo con visitas frecuentes, tanto a La Moncloa, como al Ministerio de Hacienda. El Gobierno, por tanto, van a ser objeto de un control minucioso por parte de estos ‘hombres de negro’, que ya monitorizaron la economía española en 2012, durante la crisis financiera.

2. El presidente exprime las cuentas y pone el foco en los jóvenes en pugna con Unidas Podemos. Pedro Sánchez pone el foco en los jóvenes dedicándoles sus medidas estrellas en la antesala de presentación de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo curso. La motivación tiene claves económicas. Pero también políticas. El electorado joven y los sectores de la vivienda y la cultura son banderas políticas en las que PSOE y Unidas Podemos compiten entre sí por ganar espacio. En el análisis económico que hace el Gobierno el próximo año es clave. El primer año post pandemia, y en el que se debe sustanciar el vigor de la recuperación económica. Las reglas fiscales de la Unión Europea seguirán suspendidas en 2022.

3. Acusan a Sánchez en el Senado de EE.UU. de «estar fuera de la democracia y los Derechos Humanos». «Estoy profundamente preocupado de que España haya tomado puntos de vista que están fuera de la democracia y las provisiones de derechos humanos que esperamos de un aliado de la OTAN». Estas son las palabras con las que el presidente de la Comisión de Exteriores del Senado de Estados Unidos se ha referido al gobierno español durante la vista de confirmación de la elegida por Joe Biden para ser embajadora en España . El influyente senador demócrata Bob Menéndez ha pedido directamente a la nominada para embajadora, Julissa Reynoso, que se centre en revertir esas tendencias que ha descrito como antidemocráticas del ejecutivo español para con América Latina.

4. Castells penaliza a los investigadores españoles por publicar en revistas de prestigio . «Madrid, 2017. Carmen Vela, secretaria de Estado de Investigación, dice en un acto público: "Publicar en Nature es el sueño de todo investigador". Madrid, 2021, Aneca (agencia del Ministerio de Universidades): Ojo con publicar en Nature que es una revista sospechosa. ¡Cómo ha cambiado la ciencia en España en 4 años!». Con este tuit, el alicantino Fernando Maestre, uno de los investigadores en cambio climático más influyentes del mundo, de acuerdo con clasificaciones como The Reuters Hot List o la reputada Web of Science, que recoge al 1% de los científicos más citados del mundo, lamentaba que la Aneca le penalice a él y a tantos otros investigadores reputados por publicar en revistas de prestigio. «Estamos haciendo el ridículo a nivel internacional: no solo no te premian sino que te penalizan por publicar en Nature», lamenta Maestre.

5. Los perros no podrán considerarse peligrosos solo por su raza. El borrador del anteproyecto de la Ley de Protección y Derechos de los Animales modificará algunos puntos de la normativa sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, ya que según el texto presentado este miércoles, los animales de la especie canina no serán en ningún caso calificados como animales potencialmente peligrosos solo por su raza . Para ser considerados como peligrosos, los perros deberán ser valorados individualmente por su comportamiento en un estudio de sociabilidad. Por tanto, desaparecerá la lista conocida hasta ahora de perros potencialmente peligrosos.

6. España imparte clases en San Siro. En San Siro, templo del fútbol, España gritó otra vez a los cuatro vientos que hay equipo, renacida esa ilusión que activó con una Eurocopa más que digna y que quedó algo difuminada por lo que vino después y, todo hay que decirlo, por las rarezas de Luis Enrique, que no son pocas. Pese al susto innecesario del final, ganó la selección con claridad y el domingo aspira a conquistar la Liga de las Naciones, que no es un Mundial o una Euro, pero que puede ser el principio de algo, no se sabe muy bien de qué . Hay cosas de las que presumir, como el acierto impresionante de Ferran, la aparición de Marcos Alonso y el bautismo de Gavi y Yéremi Pino por todo lo alto, pero hay otras que también inquietan, incomprensible que se le diera vida a una Italia con diez cuando ya casi ni latía. Es la consecuencia directa de estar en construcción, ya se sabe, pero en Milán hubo más que menos, y esa ilusión debe prevalecer sobre todo lo demás. Hay España.