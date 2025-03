Sánchez exprime las cuentas y pone el foco en los jóvenes en pugna con Unidas Podemos

Pedro Sánchez pone el foco en los jóvenes dedicándoles sus medidas estrellas en la antesala de presentación de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo curso. La motivación tiene claves económicas. Pero también políticas. El electorado joven y los sectores de la vivienda y ... la cultura son banderas políticas en las que PSOE y Unidas Podemos compiten entre sí por ganar espacio.

En el análisis económico que hace el Gobierno el próximo año es clave. El primer año post pandemia, y en el que se debe sustanciar el vigor de la recuperación económica. Las reglas fiscales de la Unión Europea seguirán suspendidas en 2022. Los objetivos de reducción de déficit y deuda pública ya fueron aparcados en 2020 y 2021. Pero al contrario que esos dos años en 2022 ya se desarrollará una actividad económica cerca de la normalidad . Como si se tratase de un edificio, esa recuperación económica basará su fortaleza en la fuerza de sus cimientos.

El próximo año es la clave para lograr un fuerte repunte de todos los indicadores económicos. Sin esas reglas fiscales activas y con los fondos europeos puestos en marcha, Pedro Sánchez ha configurado unas cuentas públicas expansivas . Es además, y no es cuestión menor, antesala del año electoral de 2023. Pero en la actual aritmética en el Gobierno no se atreven a dar por hecho que vayan a poder aprobarse los Presupuestos del siguiente curso. «La idea es presentar otros Presupuestos y agotar la legislatura» , dicen fuentes gubernamentales. Que no niegan, eso sí, que el contexto político acabe forzando una prórroga. Por eso tienen claro que «los Presupuestos más importantes siempre son los últimos». Es decir, los que se aprueban hoy en el Consejo de Ministros .

La reactivación del consumo privado, basándose el conocido como ahorro embalsado, es fundamental. Ayer el presidente manifestó en Eslovenia su preocupación porque estos planes de recuperación de la actividad se vean amenazados por el aumento disparado del precio de la luz. Por eso Sánchez está decidido a intensificar su receta de inyectar dinero en la economía . Y por eso han quedado pospuestas en estas cuentas medidas de carácter social como la nueva ampliación de permisos de maternidad y paternidad.

Ayer, desde Eslovenia donde participaba en una cumbre de la Unión Europea, y sin que mediase pregunta al respecto, el presidente Sánchez anunció que se implementará un bono cultural que entregará hasta 400 euros a todos los jóvenes que cumplan 18 años durante el año 2022.

La Moncloa quiso que el presidente capitalizase el anuncio de esta medida. Lo que provocó la rápida reacción de sus socios de coalición, reivindicando la bandera de la medida. «Con el ministro Iceta estamos definiendo también por primera vez el estatuto del artista, pero por primera vez van a ver en los Presupuestos una medida, que creo que es muy relevante, que es un bono cultural destinado a los jóvenes», dijo la vicepresidenta Yolanda Díaz.

A través de las redes sociales, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra , lo dejaba todavía más claro: «El acuerdo de presupuestos incluirá un bono cultural joven a propuesta de Unidas Podemos». La medida se une al cheque joven para el alquiler que Pedro Sánchez anunció el martes. Una fórmula que sorprendió incluso a sus socios, que no fueron consultados al respecto y que creen que, en algunos casos, puede tener efectos nocivos en el propósito de reducir las rentas. Belarra reconoció ayer que desconocían el anuncio y que lo estudiarán «en detalle». En la formación morada preocupa que se repita lo que sucedió con la renta básica de emancipación que aprobó en 2007 José Luis Rodríguez Zapatero . A Unidas Podemos esta medida sí le parecería bien si existiese garantía de que la limitación de precios es efectiva. Y que este cheque actuase como un complemento.

Pero lo que sucede es que en buena parte de España, donde el PP lidera los gobiernos autonómicos, la norma no se aplicará. Al igual que en varias regiones socialistas que no considerarán sus territorios como zona tensionada. Pero el cheque sí existirá. Y ahí se enmarca la crítica de Podemos: «Lo que ocurrió en el pasado es que si das una ayuda sin regulación, lo que hacen los arrendadores es subir los precios». En el PSOE se evita el choque. El líder de sus juventudes y diputado, Omar Anguita, reivindicó que han sido propuestas que «siempre» ha defendido su organización. Y se mostró muy satisfecho de que se hagan hueco en la actualidad política.