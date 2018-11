Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 15 de noviembre

ABC

Actualizado: 15/11/2018 07:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

[Si te perdiste las seis noticias imprescindibles de ayer, puedes leerlas haciendo click en este enlace]

1. Los radicales intensifican la violencia callejera mientras Torra se reúne con Otegui. «Hoy hemos vuelto a señalar que Llarena, y el sistema que le apoya, son los responsables de cada presa y exiliada políticas». Con estas palabras, Arran, la organización considerada cantera de la CUP, confirmó ayer el escrache llevado a cabo, la noche anterior, en el domicilio del juez del Tribunal Supremo e instructor de la causa especial del procés, Pablo Llarena. Tres encapuchados lanzaron abundante pintura amarilla a la puerta del edificio de la vivienda de Llarena, que afectó también al suelo de la entrada y el interfono. De esta manera, Arran señala al juez Llarena, a su esposa, también juez, que formará parte del nuevo Consejo General del Poder Judicial y a la familia de estos, que viven en una localidad cercana a Barcelona. La frustración de una promesa incumplida, solo achacable a los que aseguraron que Cataluña sería un país independiente, sigue mostrando su cara menos amable y agresiva. De momento, se exhibe contra los principales actores que han defendido el orden constitucional. Cuando no es Arran -que ya señaló la segunda residencia de Llarena en el Pirineo catalán, hace unos meses, como advertencia por sus decisiones judiciales-, son los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR). E igual les vale Llarena que Felipe VI, como los partidos constitucionalistas o las asociaciones civiles o de policías que se expresan libremente en Cataluña.

2. El PSOE rectifica con las enmiendas del euskera en La Rioja y reconoce que eran innecesarias. El PSOE da marcha atrás. El secretario general de los socialistas en La Rioja, Francisco Ocón, anunció ayer que su partido retirará las enmiendas que hacían referencia al euskera en su propuestas para reformar el Estatuto de Autonomía. Lo hacía después de la información publicada por este diario, que marcó el punto de arranque de la ponencia en el parlamento riojano de cara a la modificación estatutaria. En una rueda de prensa que pretendía centrarse en los presupuestos regionales, el grueso de las preguntas derivaron a esta cuestión y Ocón anunció que «vamos a retirar las referencias al euskera y al vascuence» en los tres puntos en los que aparecía. Tras el revuelo político generado, los socialistas riojanos han optado por rectificar y cortar de raíz la polémica para que la cuestión no acapare todo el debate estatutario. Desde la dirección federal del PSOE se asegura que desde Madrid no se ha dado ninguna instrucción al respecto para que se retiren las enmiendas.

3. El Estado dejará de ingresar más de 23.000 millones anuales con el fin de los coches de combustión. La aplicación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que prevé que a partir de 2040 no pueda matricularse ningún coche con motor de combustión -gasolina, diésel o híbrido- y que en 2050 solo puedan circular vehículos con emisiones cero -eléctricos y de pila de hidrógeno-, abrirá una agujero importante en las arcas púiblicas de más de 23.000 millones de euros anuales. Eso por la parte de los ingresos, pero además pondrá en peligro el futuro de un sector que representa actualmente el 10% del PIB nacional y que da empleo al 9% de la población activa española. Magnitudes económicas que parece que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, no ha contrastado con sus colegas de Industria, Reyes Maroto, y Hacienda, María Jesús Montero. De hecho, fuentes del sector de la automoción dudan mucho que Ribera haya consultado la medida en profundidad con sus colegas. Sobre el sector del automóvil hay varias tasas que le suponen al Estado unos ingresos importantes. El año pasado ascendieron a casi 28.200 millones de euros, un 5,7% más que en 2016. De estos tributos, algunos se seguirán cobrando, como el IVA por la adquisición de vehículos, el impuesto por transferencias de vehículos usados o por el cambio de titularidad, entre otros. Sin embargo hay otros que tienen sus exenciones especiales para los automóviles eléctricos, como son los de matriculación y de circulación.

4. El Brexit, en manos del Parlamento tras el apoyo del Gobierno de May al acuerdo. Cinco horas de espera y especulaciones sobre el futuro del Brexit. Cinco horas en los que los ministros británicos interrogaron a Theresa May sobre el acuerdo técnico al que llegó con Bruselas. La reunión extraordinaria del gabinete de ministros fue tenso y se alargó por la división interna. Finalmente, según confirmó Theresa May a las puertas de Downing Street, hubo fumata blanca. El Gobierno británico respaldó el borrador firmado con la UE, dando luz verde para seguir adelante con él. «Debo a este país tomar decisiones en el interés nacional y creo firmemente, con mi cabeza y mi corazón, que esta es una decisión en el mejor interés de todo el Reino Unido», aseguró. May reconoció, no obstante, que habrá «días difíciles por delante, ya que esta decisión será objeto de un intenso escrutinio». A pesar de las dificultades, la «premier» conseguía el respaldo de sus ministros a favor del que considera el «mejor acuerdo posible que se podía negociar» y que supone «un paso decisivo» en las conversaciones con Bruselas.

5. El juez advierte al abogado del Chapo por desviar el juicio hacia el Gobierno mexicano. El juez que preside el procesamiento de Joaquín Archivaldo Guzmán Loero, más conocido como «el Chapo», amonestó ayer a la defensa del supuesto jefe del cartel de Sinaloa en el segundo día del macrojuicio. Brian Cogan, como el jurado y el resto de una sala atestada en los juzgados federales de Brooklyn, escuchó a Jeffrey Lichtman, su principal abogado, tratar de defender la inocencia del Chapo en las consideraciones iniciales del juicio, que ocuparon la sesión del martes y parte de la de ayer. En ellas, Lichtman, un abogado célebre por haber conseguido la exoneración del jefe mafioso John Gotti Jr., defendió que los testigos que utilizará la fiscalía mentirán para obtener ventajas penitenciarias y salpicó al Gobierno de México asegurando que había recibidos sobornos de otros narcotraficantes. La acusación exigió al juez que eliminara toda la intervención de Lichtman y que informara de ello al jurado. Cogan no llegó a ese extremo, pero advirtió al abogado defensor de que su alegato fue «irrelevante y engañoso» y que los asuntos alrededor de una supuesta corrupción gubernamental no tienen nada que ver con el juicio. Además, instruyó al jurado que se centre en las pruebas que se presentarán durante las próximas semanas.

6. El Gobierno cede y permitirá a Kosovo competir en España con su bandera. Nueva rectificación gubernamental, esta vez relacionada con el deporte y en un asunto especialmente sensible para los intereses españoles, pues afecta al reconocimiento de un territorio recientemente independizado en suelo europeo. Hasta ahora, los distintos gobiernos, ya fueran del PSOE o del PP, habían mantenido el criterio de no reconocer a Kosovo tras su secesión de Serbia. Cualquier tipo de cobertura legal podría ser utilizada como baza por los independentistas catalanes y vascos para sus intenciones de separarse de España. Por eso, en aquellas competiciones que se vienen organizando en suelo español, se ha venido restringiendo la concesión de visados o se impedía competir bajo bandera kosovar. Así ocurrió en los recientes Mundiales de Kárate celebrados en Madrid, donde los atletas de dicho territorio tuvieron que competir bajo bandera de la Federación Internacional de este deporte. Por su parte, en los Juegos del Mediterráno de Tarragona se concedió visado a los 54 atletas kosovares, pero no por el conducto habitual, sino por uno denominado «hoja aparte».