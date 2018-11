El PSOE rectifica con las enmiendas del euskera en La Rioja y reconoce que eran innecesarias En el partido reconocen que «no aportaban nada» y que era «absurdo» mantenerlas

El PSOE da marcha atrás. El secretario general de los socialistas en La Rioja, Francisco Ocón, anunció ayer que su partido retirará las enmiendas que hacían referencia al euskera en su propuestas para reformar el Estatuto de Autonomía. Lo hacía después de la información publicada por este diario, que marcó el punto de arranque de la ponencia en el parlamento riojano de cara a la modificación estatutaria.

En una rueda de prensa que pretendía centrarse en los presupuestos regionales, el grueso de las preguntas derivaron a esta cuestión y Ocón anunció que «vamos a retirar las referencias al euskera y al vascuence» en los tres puntos en los que aparecía.

Tras el revuelo político generado, los socialistas riojanos han optado por rectificar y cortar de raíz la polémica para que la cuestión no acapare todo el debate estatutario. Desde la dirección federal del PSOE se asegura que desde Madrid no se ha dado ninguna instrucción al respecto para que se retiren las enmiendas. Así lo manifiestan fuentes del área de Organización del partido. Desde la federación riojana se confirma también este extremo. «Ni sabían nada del contenido de las enmiendas ni nos han pedido que las retirásemos», aseguran fuentes del partido en La Rioja. El líder del PSOE riojano mantuvo desde el inicio una actitud conciliadora y, aunque defendía la intención de las enmiendas, se mostró abierto a rectificarlas desde un principio. Una posición que no era la misma que la manifestada por la candidata a la presidencia regional, Concha Andreu, o su adjunto Raúl Díaz, que se dedicaron a calificar de «fake news» las informaciones que finalmente les han obligado a retractarse.

Desde el PSOE de La Rioja se asegura que la decisión ha sido consensuada «entre el conjunto del grupo parlamentario y de la Ejecutiva regional». Fuentes socialistas reconocen que las enmiendas que apostaban por equiparar el euskera con el castellano «como un elemento esencial de su acervo histórico y cultural» o la que destaca en el apartado de competencias sobre investigación científica la necesidad de prestar «especial atención a la lengua castellana y al euskera por ser originarias de La Rioja y constituir parte esencial de su acervo cultural» son más un problema que «no aporta nada», por lo que «era absurdo mantenerlas».

Acusa al PP de mentir

Sus argumentos son que se trataba de reconocer «realidades». Se pone de ejemplo que desde 2011 la Fundación San Millán de la Cogolla y la Universidad del País Vasco tienen suscrito un convenio de colaboración para investigar y difundir el patrimonio de San Millán, cuna de las lenguas castellana y vasca. Pero eso dista mucho de otorgar rango estatutario a una realidad lingüistica que no existe en La Rioja y podría servir de paraguas legal que amparase políticas futuras.

Ocón no cuestionó las informaciones de este diario y accedió a retirar las enmiendas, algo que se produjo formalmente en la tarde de ayer, cuando los socialistas no solo retiraron su texto sino que votaron a favor de la propuesta del PP, que era idéntica pero retirando la mención al euskera. El PSOE cede pero lo hace acusando al PP de manipular la información: «Me he cansado de explicar que las enmiendas socialistas pretenden contribuir a la convivencia de todos los españoles, y en este asunto solo se puede mentir cuando se conoce la verdad, y el PP la conoce, pero no le ha importado mentir porque ha montado una polémica absolutamente falsa mintiendo sin parar». Frente a las acusaciones de muchos de sus compañeros a la prensa, Ocón reconocía ayer que las enmiendas tal y como estaban redactadas apuntaban a una dirección equivocada: «Tal vez nos podríamos haber explicado mejor».

El líder regional justificó la renuncia como mecanismo de presión al PP para que la negociación del Estatuto no encalle y para «dejar al PP sin excusa, ya que el PP ha intentado construir una excusa para oponerse a todo lo que propone el PSOE en esta reforma del Estatuto y los socialistas riojanos no vamos a consentir que el PP siga enfrentando a los riojanos con mentiras».