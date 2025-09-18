El pueblo más bonito al que viajar este septiembre está en Navarra, según National Geographic: cuál es y dónde está

El final del verano está a la vuelta de la esquina y los amantes del otoño ya celebran la llegada de un tiempo algo más fresco en el que disfrutar de diferentes planes sin que el calor esté presente.

Que se acabe el estío también supone decir adiós a las vacaciones, aunque esto no tiene por qué significar que los viajes se acaben, ya que, aunque haya algo menos de tiempo libre, podemos seguir haciendo escapadas de fin de semana o aprovechar festivos para cambiar de aires.

Si eres de los que ya está buscando cómo pasar sus próximos días libres, te contamos una opción de escapada perfecta para este mes de septiembre.

Se trata de un destino ubicado en Navarra, donde en los próximos días, el clima tendrá temperaturas agradables y el paisaje digno de admirar. Además, la revista National Geographic lo nombra como «el más bonito al que viajar este septiembre».

Este pueblo de Navarra es perfecto para visitar este septiembre, según National Geographic

Se trata de Olite y, tal como explicand desde la citada revista, realmente hay muchas razones para entender por qué es el elegido para visitar este mes. Olite se encuentra en el centro de Navarra, a unos 40 kilómetros de Pamplona, rodeado de viñedos y paisajes naturales que hacen especialmente bella la estampa en esta época, cuando la vegetación empieza a combinar tonos verdes con ocres, amarillos, anaranjados o marrones.

Su principal atractivo histórico y turístico es el Palacio Real de Olite, una construcción gótica que fue residencia de los reyes navarros durante la Edad Media.

El palacio destaca por sus torres, jardines y patios y, en su época, fue considerado uno de los más lujosos de Europa. A día de hoy sigue siendo uno de los monumentos más visitados de Navarra y está declarado Monumento Nacional desde 1925.

Qué ver y qué hacer en Olite

Pero, como explican desde National Geographic, Olite no es solo su palacio y la historia que lleva a sus espaldas. Otro de sus puntos fuertes es su casco antiguo, que está formado por calles adoquinadas, antiguas murallas, iglesias medievales como la de Santa María la Real, del siglo XIII o la de San Pedro, más alejada del centro, además de casonas que recuerdan el esplendor de su pasado cortesano en la Baja Edad Media.

Además, en septiembre, Olite se llena de vida gracias a sus fiestas patronales, que se celebran entre el 13 y el 19, y también por las celebraciones de la vendimia, cuando los viñedos que rodean la villa están en plena actividad y el vino local se convierte en protagonista.

Con este ambiente, uno de los mejores planes en Olite puede ser recorrer las bodegas y participar de las costumbres navarras aprovechando las temperaturas suaves que suele haber en este momento del año.

Así, Olite se convierte en un destino ideal de escapada de septiembre al ofrecer monumentos imponentes y mucho más: historia, cultura, gastronomía, vino, fiestas y un entorno natural privilegiado.