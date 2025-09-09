El pueblo más barato de Navarra para comprar una casa en 2025: 79.000 euros y 105 metros cuadrados

Son muchos los que aseguran que España es uno de los mejores lugares de Europa para vivir. Su envidiable clima, su cultura, sus tradiciones y su increíble geografía han hecho que se posicione en las primera posiciones del ranking.

Sin embargo, algunos ven un gran inconveniente: el alto precio de la vivienda. El coste medio del metro cuadrado en nuestro país ya se sitúa en los 2.489 euros, un 14,8% más que hace un año. Y la previsión no es nada buena. Lo expertos señalan que esta subida se seguirá produciendo en los próximos meses.

El norte es una de la zonas del país que más ha sufrido los efectos negativos del sector. En Galicia, Asturias y Cantabria el precio del metro cuadrado no baja de los 1.400 euros. En algunos casos está, incluso, por encima de la media nacional. En Navarra la situación es similar.

El precio de la vivienda en Navarra

Comprar una casa en la Comunidad Foral de Navarra es ahora un 3% más caro que hace un año. El precio medio del metro cuadrado es de 1.787 euros, según un estudio publicado por Idealista basado en datos de agosto de 2025.

Precio medio de la vivienda en algunos pueblos y ciudades de Navarra Pamplona : 2.921 euros el metro cuadrado.

Tudela : 1.680 euros el metro cuadrado.

Viana : 1.267 euros el metro cuadrado.

Tafalla : 1.323 euros el metro cuadrado.

Egüés : 2.008 euros el metro cuadrado.

Estella : 1.686 euros el metro cuadrado.

Zizur Mayor/Zizur Nagusia: 2.225 euros el metro cuadrado.

A pesar de este incremento, siempre queda algún municipio donde adquir un inmueble es algo más barato. En concreto, en la región hay un pueblo en el que se venden casas de más de 105 metros cuadrados por menos de 79.000 euros.

Corella, el pueblo más barato de Navarra para comprar una casa

Corella es el pueblo más barato de Navarra para comprar una casa. El metro cuadrado cuesta actualmente 962 euros, es decir, 825 euros menos que la media de la comunidad autónoma.

Situado al sur de la región, en la zona denominada La Ribera, Corella destaca por su rico patrimonio histórico, su arquitectura y su entorno natural. Su vida festiva, su gastronomía y su oferta cultural convierten esta localidad en un lugar de gran atractivo para visitantes y residentes.

Casas de más de105 metros cuadrados por menos de 79.000 euros

Mediante una búsqueda sencilla y rápida en pisos.com, se pueden encontrar las mejores ofertas en Corella. Por ejemplo, se vende en este pueblo una casa de 105 metros cuadrados por un total de 78.774 euros. Esto quiere decir que el metro cuadrado cuesta 750 euros.

pisos.com

En inmueble se encuentra en la calle de Pascual Pérez Oñate y, según pone en la descripción, es una segunda planta. La vivienda tiene tres habitaciones, un baño y su antigüedad es de más de 50 años. Asimismo, se especifica que hay que reformarlo.