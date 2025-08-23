Este es el pueblo más bonito de cada provincia de España, según la inteligencia artificial

España es uno de los países mejor valorados de todo el mundo. Su buen tiempo, sus increíbles paisajes y su rica gastronomía han convertido nuestro territorio en un destino que la mayoría de ciudadanos quiere descubrir.

La Península está llena de contrastes, pues cada región ofrece una identidad propia. Y es que la experiencia va a ser muy diferente en función del lugar en el que nos encontremos. Lo que una cosa sí está clara es que en todas ellas hay pueblos que son dignos de ver, al menos, una vez en la vida.

Desde las casas blancas de Andalucía hasta las villas empedradas del norte, cada rincón guarda un encanto especial. Calles estrechas, plazas tranquilas, balcones llenos de flores y paisajes que parecen sacados de una postal conforman la esencia de estos lugares.

Lo cierto es que la belleza es subjetiva y lo que a uno le puede parecer bonito a otro, en cambio, no. Por ello, se le ha preguntado a la inteligencia artificial cuáles son, desde su punto de vista, los municipios más bonitos de cada provincia. Esta tecnología lo tiene claro.

Los pueblos más bonitos de cada provincia de España, según la inteligencia artificial

Se le ha preguntado a la inteligencia artificial cuáles son los pueblos más bonitos de cada provincia. Aunque elegir uno es complicado, puesto que hay lugares muy bellos, parece que esta tecnología lo tiene muy claro.

1 Álava

El pueblo más bonito de Álava es Laguardia.

2 Albacete

El pueblo más bonito de Albacete es Letur.

3 Alicante

El pueblo más bonito de Alicante es Guadalest.

4 Almería

El pueblo más bonito de Almería es Mojácar.

5 Asturias

El pueblo más bonito de Asturias es Cudillero.

6 Ávila

El pueblo más bonito de Ávila es Mombeltrán.

7 Badajoz

El pueblo más bonito de Badajoz es Jerez de los Caballeros.

8 Barcelona

El pueblo más bonito de Barcelona es Rupit.

9 Burgos

El pueblo más bonito de Burgos es Covarrubias.

10 Cáceres

El pueblo más bonito de Cáceres es Guadalupe.

11 Cádiz

El pueblo más bonito de Cádiz es Vejer de la Frontera.

12 Cantabria

El pueblo más bonito de Cantabria es Santillana del Mar.

13 Castellón

El pueblo más bonito de Castellón es Morella.

14 Ciudad Real

El pueblo más bonito de Ciudad Real es Almagro.

15 Córdoba

El pueblo más bonito de Córdoba es Zuheros.

16 Cuenca

El pueblo más bonito de Cuenca es Alarcón.

17 Gerona

El pueblo más bonito de Gerona es Besalú.

18 Granada

El pueblo más bonito de Granada es Pampaneira.

19 Guadalajara

El pueblo más bonito de Guadalajara es Sigüenza.

20 Guipúzcoa

El pueblo más bonito de Guipúzcoa es Hondarribia.

21 Huelva

El pueblo más bonito de Huelva es Alájar.

22 Huesca

El pueblo más bonito de Huesca es Aínsa.

23 Islas Baleares

El pueblo más bonito de las Islas Baleares es Deià, en Mallorca.

24 Jaén

El pueblo más bonito de Jaén es Cazorla.

25 La Coruña

El pueblo más bonito de La Coruña es Pontedeume.

26 La Rioja

El pueblo más bonito de La Rioja es San Millán de la Cogolla.

27 Las Palmas

El pueblo más bonito de Las Palmas es Teror (Gran Canaria).

28 León

El pueblo más bonito de León es Peñalba de Santiago.

29 Lérida

El pueblo más bonito de Lérida es Taüll.

30 Lugo

El pueblo más bonito de Lugo es Ribadeo.

31 Madrid

El pueblo más bonito de Madrid es Chinchón.

32 Frigiliana

El pueblo más bonito de Málaga es Frigiliana.

33 Murcia

El pueblo más bonito de Murcia es Caravaca de la Cruz.

34 Navarra

El pueblo más bonito de Navarra es Ujué.

35 Orense

El pueblo más bonito de Orense es Allariz.

36 Palencia

El pueblo más bonito de Palencia es Cervera de Pisuerga.

37 Pontevedra

El pueblo más bonito de Pontevedra es Combarro.

38 Salamanca

El pueblo más bonito de Salamanca es La Alberca.

39 Santa Cruz de Tenerife

El pueblo más bonito de Santa Cruz de Tenerife es Garachico.

40 Segovia

El pueblo más bonito de Segovia es Pedraza.

41 Sevilla

El pueblo más bonito de Sevilla es Carmona.

42 Soria

El pueblo más bonito de Soria es Calatañazor.

43 Tarragona

El pueblo más bonito de Tarragona es Siurana.

44 Teruel

El pueblo más bonito de Teruel es Albarracín.

45 Toledo

El pueblo más bonito de Toledo es Consuegra.

46 Valencia

El pueblo más bonito de Valencia es Xàtiva.

47 Valladolid

El pueblo más bonito de Valladolid es Urueña.

48 Vizcaya

El pueblo más bonito de Vizcaya es Mundaka.

49 Zamora

El pueblo más bonito de Zamora es Puebla de Sanabria.

50 Zaragoza

El pueblo más bonito de Zaragoza es Sos del Rey Católico.

Recuerda que la belleza es subjetiva y cada uno tiene sus pueblos favoritos.