Muere en el hospital el hombre con quemaduras en el 98% de su cuerpo por el incendio de Tres Cantos

La Comunidad de Madrid ha confirmado el fallecimiento del hombre herido este lunes en el incendio originado en la localidad madrileña de Tres Cantos, que presentaba quemaduras en el 98% de su cuerpo.

Fue a última hora de este lunes cuando los sanitarios del Summa 112 atendieron al varón con quemaduras en el 98% del cuerpo, posteriormente fue trasladado al Hospital público La Paz en un helicóptero de Guardia Civil.

El hombre, cuya identidad y edad no ha trascendido, fue rescatado por los servicios de emergencia de una de las viviendas de la urbanización Soto de Viñuelas.

El incendio, que se inició a las 19:45 horas de este lunes en una zona de vegetación situada al este del Nuevo Tres Cantos

El incendio, que se inició a las 19:45 horas de este lunes en una zona de vegetación situada al este del Nuevo Tres Cantos, ha evolucionado favorablemente durante la noche y se encuentra perimetrado, según informan los servicios de Emergencias de Madrid.

Durante la madrugada han participado en las labores de extinción el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y las brigadas forestales, que han desplegado 26 bombas, tres nodrizas, varios drones y tres excavadoras.

A estos efectivos se han sumado 11 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, la Unidad Militar de Emergencias (UME), agentes forestales, SUMMA 112, SAMUR, ERIVE, Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil y equipos de Protección Civil de nueve municipios de la región. Además, en cuanto las condiciones de visibilidad lo permitan, se incorporarán varios medios aéreos para reforzar las tareas de extinción.

Por el momento, el incendio ha afectado a más de 1.000 hectáreas de terreno y ha obligado a evacuar a 180 personas de las urbanizaciones Soto de Viñuelas, Fuente El Fresno y Ciudad del Campo, esta última perteneciente a San Sebastián de los Reyes. De las personas desalojadas, 100 han necesitado realojo en dos polideportivos habilitados por el Ayuntamiento de Tres Cantos. Además, continúa ingresado un hombre de 83 años con afectación torácica.

En la actualidad, no hay carreteras cortadas a causa del incendio, ya que las vías que tuvieron que cerrarse este lunes por la tarde para facilitar las labores de extinción han sido reabiertas al tráfico. A las 9:30 horas de este martes está prevista una reunión del CECOPI para analizar la situación.

