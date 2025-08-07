Suscribete a
Un gran incendio en una nave de papelería de Getafe genera una gran colina de humo

Hasta 16 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid están trabajando en las labores de extinción

Dos bomberos en el incendio de la nave de Getafe
Alba García

Un incendio se ha declarado este miércoles a la 12.15 horas en una empresa de paquetería situada en la calle de Torneros en el polígono Los Ángeles en el municipio surmadrileño de Getafe.

Hasta 16 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid están trabajando en las labores de extinción, centrando sus esfuerzos en evitar la propagación de las llamas a las naves colindantes. El fuego ha generado una gran colimna de humo visible desde distintos puntos del sur de la Comunidad. Pese a esto, no hay heridos.

Como medida preventiva, se ha desplegado un amplio operativo policial de emergencia. El Summa 112, Cruz Roja, Policía Nacional y Policía Local de Getafe se han desplazado hasta el lugar para garantizar la seguridad.

Las autoridades han pedido a la población que se evite la zona y sigan las recomendaciones de los servicios de emergencia. Por el momento, se desconocen las causas del incendio.

Los bomberos continuarán trabajando en la zona durante las próximas horas hasta lograr su completa extinción y asegurar a estabilización de la estructura del edificio.

