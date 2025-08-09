El incendio de Aranjuez obliga a desalojar a 40 personas de la urbanización Valdelascasas

El incendio forestal de Aranjuez, en el sur de Madrid

Un total de 40 vecinos han sido desalojados esta madrugada en la localidad sur madrileña de Aranjuez por la proximidad de un incendio forestal que amenazaba la urbanización Valdelascasas.

La evacuación, de carácter preventivo, afectó únicamente a la primera fila de viviendas para garantizar la seguridad de sus residentes.

El fuego se declaró la tarde del jueves en la zona de Sotomayor y avanzó favorecido por el viento, afectando a vegetación de ribera. Las llamas se llegaron a situar a menos de 100 metros de la histórica Casa de la Monta, lo que ha incremento la preocupación de los vecinos y autoridades.

En las labores de extinción participaron 13 dotaciones entre bomberos de la Comunidad de Madrid, brigadas forestales y agentes forestales, y 3 helicópteros de extinción de incendios. Hasta el momento, no se han registrado intoxicaciones por humo ni daños en las viviendas, aunque la proximidad del fuego a zonas habitadas y a varias naves industriales mantiene activo el nivel de alerta.

Hasta el lugar, también, se desplazaron la Policía Local, el Summa 112, la Guardia Civil y el Equipo de Respuesta Inmediata de Voluntarios de Emergencia (ERIVE).

La densa vegetación y las rachas de viento han favorecido la rápida propagación de las llamas, dificultando las labores de control y de extinción.

A primera hora de la mañana, desde el 112 comunicaron que los bomberos seguían tratando de consolar el perímetro, pero que la evolución de las llamas era favorable.

Las autoridades han pedido a la población mantenerse alejada de la zona para no entorpecer el trabajo de los equipos de emergencia y han recordado la importancia de extremar las precauciones ante el alto riesgo de incendios en esta época del año.