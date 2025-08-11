Madrid declara la situación operativa 2 ante un incendio desatado en Tres Cantos
Las llamas han aparecido minutos antes de las 20.00 horas de este lunes y el viento las empuja con fuerza; preocupa la cercanía a viviendas
Hacia las 19.45 horas de la tarde de este lunes se ha desatado un incendio en Tres Cantos, en la Comunidad de Madrid. Según ha informado en un mensaje en la red social X el 112, el fuerte viento que azota la zona lo empuja con fuerza.
#IFTresCantos. Se ha iniciado a las 19.45 h. y el fuerte viento en la zona lo está empujando con fuerza.— 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 11, 2025
14 dotaciones de BomberosCM y 3 helicópteros más unidades de jefatura actuando en la zona.
Se declara situación operativa 2 del INFOMA por cercanía a viviendas. pic.twitter.com/n5frphFJqV
Así, se ha declarado la situación operativa 2 del INFOMA por la cercanía del fuego a las viviendas.
En el lugar, trabajan para apagar las llamas 14 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, junto a tres helicópteros más unidades de jefatura.
