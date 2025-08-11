Madrid declara la situación operativa 2 ante un incendio desatado en Tres Cantos

El incendio de Tres Cantos visto desde San Sebastián de los Reyes.

Hacia las 19.45 horas de la tarde de este lunes se ha desatado un incendio en Tres Cantos, en la Comunidad de Madrid. Según ha informado en un mensaje en la red social X el 112, el fuerte viento que azota la zona lo empuja con fuerza.

#IFTresCantos. Se ha iniciado a las 19.45 h. y el fuerte viento en la zona lo está empujando con fuerza.



14 dotaciones de BomberosCM y 3 helicópteros más unidades de jefatura actuando en la zona.



Se declara situación operativa 2 del INFOMA por cercanía a viviendas. pic.twitter.com/n5frphFJqV — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 11, 2025

Así, se ha declarado la situación operativa 2 del INFOMA por la cercanía del fuego a las viviendas.

En el lugar, trabajan para apagar las llamas 14 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, junto a tres helicópteros más unidades de jefatura.