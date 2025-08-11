Suscribete a
Madrid declara la situación operativa 2 ante un incendio desatado en Tres Cantos

Las llamas han aparecido minutos antes de las 20.00 horas de este lunes y el viento las empuja con fuerza; preocupa la cercanía a viviendas

El incendio de Tres Cantos visto desde San Sebastián de los Reyes.
El incendio de Tres Cantos visto desde San Sebastián de los Reyes. D.S.

Hacia las 19.45 horas de la tarde de este lunes se ha desatado un incendio en Tres Cantos, en la Comunidad de Madrid. Según ha informado en un mensaje en la red social X el 112, el fuerte viento que azota la zona lo empuja con fuerza.

Así, se ha declarado la situación operativa 2 del INFOMA por la cercanía del fuego a las viviendas.

En el lugar, trabajan para apagar las llamas 14 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, junto a tres helicópteros más unidades de jefatura.

