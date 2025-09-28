Suscribete a
Colón, esa plaza que Madrid se toma en serio

BAJO CIELO

Las torres, renovadas, son las guardianas de la noche iluminadas desde dentro, como si la ciudad fuese de candiles y luz tenue

Barrios y redes sociales

La plaza de Colón, con las torres y la calle de Génova de fondo
La plaza de Colón, con las torres y la calle de Génova de fondo
Alfonso J. Ussía

En Madrid, la Castellana separa dos costas de un río que fue algún día hace miles de años. Si todos los caminos llevan a Roma, aquí todos llevan a la plaza de Colón. Vengan de donde vengan, todas las avenidas caen aquí con una ... querencia inevitable. Se arrastran; se dejan llegar. La plaza de Colón tiene esa virtud tan madrileña de tomarse en serio sin dejar nunca de ser plaza. A un lado, los jardines geométricos que parecen diseñados para que nadie los pise; al otro, el tráfico incesante que no respeta nuestra prisa. A veces, los madrileños nos empeñamos en buscar las Indias sin éxito.

