Barrios y redes sociales

Bajo Cielo

Lo que comparte o consume es lo que ve cada mañana. Madrid es un reflejo de lo que somos, de lo que nos gustaría ser o de lo que deseamos ocultar

Mi barrio huele a 'smash burger'

Alfonso J. Ussía

Le pasa a Madrid que está adoptando un alter ego curioso con las redes sociales. Es una simbiosis, un paisaje, casi un estado de ánimo que dicta y refleja exactamente lo que se dice y lo que se ve. Si bien Instagram es un ... paseo por Malasaña o Salamanca, X, antes Twitter, se parece cada día más a Las Barranquillas o al extinto Pozo del tío Raimundo. No falla. Por eso cada día se pasea menos por la red visceral de Elon Musk y más por las avenidas inocentes que ofrece la red del mangante de Harvard. Parece como si adoptáramos nuestro modo de pensar según el lugar donde vivimos, como si opinar y caminar se hubiesen convertido en la misma cosa. De este modo, lo que uno dice en las redes sociales, lo que comparte o lo que consume, está ligado a lo que ve cada mañana cuando sale a pelarse la ciudad.

