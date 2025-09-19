Hispanidad 2025: Gloria Estefan y mucho más entre el 3 y el 12 de octubre en Madrid

Niña Polaca, el Ballet Flamenco de Madrid, Babasónicos y Los Estanques y el Canijo de Jeréz (de izq a dcha y de arriba abajo) rodean al cartel de Hispanidad 2025

Más allá de la actuación estelar de Gloria Estefan, la indiscutible cabeza de cartel de Hispanidad 2025, esta fiesta del español en el mundo que celebra Madrid desde hace varios años concentrará, desde el 3 al 12 de octubre, más de 200 actividades culturales para todos los públicos, muchas de ellas gratuitas.

Bajo el lema «Todos los acentos caben en Madrid», hay mucha oferta que se añade al concierto gratuito de Estefan en la plaza de Colón el 5 de octubre. Además, habrá una Gran Cabalgata que recorrerá la Gran Vía madrileña la tarde de ese mismo día 5, con carrozas de los países participante. O un ciclo de cine en homenaje a Vargas Llosa, el premio nobel de Literatura recientemente fallecido, que se clausurará en los Teatros del Canal.

La Hispanidad se ha convertido, explican en la Consejería de Cultura que dirige Mariano de Paco, «el mayor evento cultural en español», y llega este año a su quinta edición. Tendrá 70 escenarios, distribuidos por diferentes puntos de la región, y artistas procedentes de 23 nacionalidades. Toda la información sobre actuaciones, lugares y horarios puede encontrarse en la página web de la Comunidad de Madrid.

Este año, la entidad colaboradora es Repsol y el país invitado, Argentina. La tarde del 12 de octubre la banda colombiana Bomba Estéreo presentará lo mejor de su repertorio en la Plaza de España con su variedad de propuestas y géneros, desde jazz latino a la música clásica, pasando por ritmos urbanos o el folclore más tradicional.

Argentina, como país invitado, estará representada este año con: Miranda!, Babasónicos, Dillom, Kevin Johansen + Liners + The Nada, OnOff o Karina La Princesita, ente otros. Además, el tango tendrá su espacio con una muestra en Matadero, organizada por el Ayuntamiento de Madrid, que también ofrecerá un espectáculo pirotécnico en la Plaza de Cibeles.

Asimismo, destacan otras actuaciones como la del músico cubano Eliades Ochoa, figura del legendario Buena Vista Social Club; el productor Alizzz; o el concierto Hispanidad Urbana, con Bon Calso, Aleesha y Chita. Completan la programación nombres como el dominicano Henry Méndez, el Ballet Flamenco de Madrid, El Twanguero con Soñando California, o la fiesta musical Los 40 Global Show.

Además, se subirán a los escenarios artistas como la mexicana Silvana Estrada, María José Llergo, Los Estanques & El Canijo de Jerez, Niña Polaca, Mocedades, Los Panchos o el gran espectáculo del Corral de la Morería, entre muchos otros.

Los conciertos también recalarán en salas de Madrid en Vivo como el Café Berlín, Silikona o el Rincón del Arte Nuevo, entre otras, así como en espacios como el Museo Cerralbo, la Casa Museo Lope de Vega, el Centro Cultural Paco Rabal o el Parque de Santander.

Destaca en la programación el ciclo de cine en homenaje a Mario Vargas Llosa que comenzó el pasado 16 de septiembre en la Casa de América, y que se clausurará el 6 de octubre en los Teatros del Canal.

Habrá pasacalles, teatros, magia o títeres, y espectáculos al aire libre en entornos como los Jardines del Palacio de Vista Alegre o el Parque de Santander. Igualmente, habrá obras de teatro y artes escénicas a cargo de creadores de Argentina, Chile, Venezuela, México o Uruguay, varias de ellas enmarcadas dentro del Festival Surge Madrid en Otoño, en espacios como los Teatros del Canal o el Teatro La Abadía. Y también exposiciones en la Sala Alcalá 31, el Museo Centro de Arte Dos de Mayo o la Biblioteca Regional, así como en las galerías de ArteMad.

Como muestra del interés del festival por la sostenibilidad, habrá tanto en la plaza de Colón como en la de España, el Escenario Repsol Hispanidad, que funcionará con un sistema de energía solar.